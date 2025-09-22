سند جامع مجتمع حوزوی تربیت مدیر و مدرس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین آغاز سال تحصیلی مجتمع عالی حوزوی تربیت مدیر و مدرس با حضور آیتالله جواد مروی دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه از سند جامع راهبردی این مجتمع رونمایی شد و جمعی از دانشپژوهان برتر هم مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراسم که با حضور استادان، مسئولان مدارس علمیه و طلاب برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی حوزه، از دانشپژوهان ممتاز این مجتمع نیز قدردانی به عمل آمد.
طلاب برگزیده مجتمع عالی حوزوی تربیت مدیر و مدرس شامل حجج اسلام سیدمحمد جعفری، محمدطاها ربانی، حمزه خدایی، رسول بابایی، امیر گلیارانی، حسین پورانصاری، سیدرضا اسلامینکو و سیدامیرمحمد تهامی هستند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
