نقش دروس تربیت بدنی در ارتقای سلامت و نگرش مثبت دانشجویان نسبت به ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، نشست تخصصی «کیفیتبخشی دروس عمومی تربیتبدنی در دانشگاهها» با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر مصطفی زارعی، مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان و جمعی از روسای دانشکدهها و مدیران گروهها، و مدیران تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
فریبا محمدی در آغاز سخنان خود ضمن خوشامد گویی به میهمانان، آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدای عزیز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و بهویژه شهدای ورزشکار را گرامی داشت و افزود: روح بزرگ این عزیزان که با ایثار و جانفشانی خود راه آزادی و استقلال را هموار کردند، همواره چراغ راه ما خواهد بود..
محمدی سپس به بیان جایگاه و اهمیت واحدهای تربیتبدنی عمومی پرداخت و گفت: امروز گرد هم آمدهایم تا درباره جایگاه و اهمیت واحدهای تربیت بدنی عمومی گفتوگو کنیم. این دو واحد فرصت ارزشمندی است تا ضمن آموزش سبک زندگی فعال به دانشجویان، نگرش آنان نسبت به ورزش و فعالیت بدنی اصلاح و تقویت شود. این دو واحد همچنین امکان نفوذ اندیشههای سلامتمحور را در ذهن مدیران و کارگردانان آینده ورزش کشور فراهم میکند..
محمدی همچنین به مرور اهداف، شیوهها و فرایندهای اجرای آییننامه تدوینشده پرداخت و از مدیران دانشگاهی خواست تا نقطهنظرات و راهکارهای خود را برای بهبود و هماهنگی بیشتر ارائه دهند.
