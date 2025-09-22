به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و تبیین جشنواره ملی نشان نیکوکاری با حضور ولیئی رئیس مجمع خیرین کشور، محمدمهدی جعفری دبیر علمی جشنواره و حجت‌الاسلام احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، محسن سعادت، دبیر اجرایی جشنواره، نمایندگان معاونت مشارکت استانداری‌های سراسر کشور، برگزار شد. در این نشست، روند برگزاری جشنواره، اهمیت ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات خیریه، آسیب‌شناسی نظام تشکل‌های خیریه و اهداف علمی جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه در تاریخ ۳۱ شهریور با معرفی اعضا و شرکت‌کنندگان آغاز شد. محسن سعادت، دبیر اجرایی جشنواره ملی نشان نیکوکاری، به تشریح نقش معاونت مشارکت استانداری‌های سراسر کشور در حمایت از این جشنواره پرداخت و تأکید کرد که این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در زمینه ارتقای زیست‌بوم امور خیر است که با همکاری وزارت کشور، سازمان اوقاف، وزارت ورزش، بهزیستی، کمیته امداد، مجمع خیرین کشور، شبکه ملی مؤسسات خیریه حامیان ایتام و بنیاد تعالی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن تبریک ایام ربیع و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به سابقه حضور خود در مرکز امور خیریه از سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های مهم ما آغاز کارهای زیرساختی و علمی در حوزه خیریه‌ها بود که منجر به تهیه کتاب ۳۰ جلدی درباره ساختار وقف و امور خیریه در ۱۵ کشور اسلامی و ۱۵ کشور غیر اسلامی شد.

وی افزود: در زمینه آسیب‌شناسی نظام قوانین تشکل‌های خیریه کشور نیز کارهای گسترده‌ای انجام شده است و همچنین پایش تشکل‌های خیریه با همکاری دانشگاه شهید مدرس در حال انجام است.

شناسایی ۱۷ آسیب در نظام تشکل‌های خیریه کشور

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با بیان ظرفیت بی‌نظیر مردم برای مشارکت خیریه‌ای و دغدغه‌هایی که گاهی در این عرصه به وجود می‌آید، تأکید کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد متوجه شدیم که در کشور ما تشکل‌های خیریه رتبه‌بندی نشده‌اند، همان‌طور که بیمارستان‌ها درجه‌بندی می‌شوند، لازم است مؤسسات خیریه نیز بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شوند.

وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی‌های انجام شده ۱۷ آسیب شناسایی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها صدور مجوز توسط مراکز و نهادهای مختلف است. نشان نیکوکاری باعث شده است مجموعه‌های متنوع در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم الگوهای موفق و پیشکسوتان امر خیر را معرفی کنیم و به دنبال ارتقای زیرساخت امر خیر در کشور باشیم.



سپس ولیئی، رئیس مجمع خیرین کشور، ضمن اشاره به آغاز دومین دوره جشنواره از خرداد ماه سال جاری با محوریت سازمان اوقاف، گفت: این جشنواره با هدف ارزیابی کیفی مؤسسات خیریه برگزار می‌شود و مراسم اعطای نشان در دی ماه انجام خواهد شد. سال گذشته ۱۹۹۸ مؤسسه در جشنواره شرکت کردند و از برگزیدگان مستندهایی تهیه و از طریق صدا و سیما پخش شد که این امر موجب رقابت سازنده در میان مؤسسات خیریه شده است.

ولیئی همچنین به سه رهیافت اصلی جشنواره اشاره کرد که مهم‌ترین آن ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری است. او اعلام کرد که در کشور حدود ۱۳۵۰ مؤسسه خیریه زیر نظر وزارت کشور فعالیت دارند و مؤسسات می‌توانند برای اطلاع از روند ارزیابی به سایت نشان نیکوکاری مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه میانگین سن خیرین در کشور ۴۴ سال است، تأکید کرد: یکی از وظایف ما آشنایی نسل جدید با فرهنگ احسان و نیکوکاری است.



در ادامه محمدمهدی جعفری، مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی و دبیر علمی جشنواره، درباره مبانی علمی ارزیابی مؤسسات خیریه توضیح داد و گفت: مطالعه‌ای که درباره خیریه‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در ۳۰ کشور انجام شد، نشان داد که تنها کشور ماست که پیچیده‌ترین چالش‌ها را با کمک مردم حل کرده است، اما زیرساخت‌های حمایت از فعالیت‌های مردمی در برخی کشورها بهتر فراهم شده است.

جعفری افزود: توسعه مشارکت اجتماعی صرفاً با دستور و ابلاغ انجام نمی‌شود. همان‌طور که در دهه ۸۰ جریان دانش‌بنیان‌ها به صورت زیرساختی توسعه یافت، برای مشارکت اجتماعی نیز باید اکوسیستم کاملی متشکل از نهادهای سیاستگذار، مجوزدهنده، توانمندساز و عرصه‌کننده خدمات اجتماعی شکل گیرد.

وی ادامه داد: امروز تمرکز اصلی در کشور روی صدور مجوز است اما نظارت بر فعالیت‌ها ضعیف است و ما در زمینه توانمندسازی مؤسسات خیریه ضعیف عمل کرده‌ایم. جشنواره نشان نیکوکاری به دنبال ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و استانداردسازی مؤسسات خیریه است تا مکانیزمی برای ایجاد اعتماد عمومی و معرفی الگوهای موفق فراهم شود. این نظام باید ترکیبی از ارزیابی‌های مردمی و دولتی باشد؛ البته هزینه این فعالیت توسط دولت تأمین می‌شود.

وی درباره شاخص‌های ارزیابی بیان کرد: مؤسسه خوب باید علاوه بر عملکرد امروز، ظرفیت ارتقای آینده را نیز داشته باشد، مسأله را از ریشه پیگیری کند و از دولت مطالبه‌گری نماید. ساختار مدیریتی، پایداری مالی، شفافیت، مدیریت سرمایه‌های انسانی و انضباط مالی از دیگر شاخص‌های مهم است. هدف جشنواره جایزه دادن صرف به کار خوب نیست بلکه معرفی مؤسسات الگو و مؤثر است. همچنین مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری شاخص‌های متفاوتی دارند. نشان نیکوکاری یک برنامه ملی است که باید همه دست‌اندرکاران و نهادها در کنار هم قرار گیرند.

جعفری همچنین اعلام کرد: تمام مؤسسات دارای پروفایل در سایت جشنواره هستند و در هر مرحله از ارزیابی به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین جلسات آموزشی هفتگی تحت عنوان «در مسیر تعالی» برگزار می‌شود که در آنها شاخص‌ها، قوانین، تأمین مالی و انضباط مالی بررسی می‌گردد.

در پایان جلسه بر ضرورت همکاری معاونت مشارکت استانداری‌ها برای اطلاع‌رسانی گسترده به مؤسسات خیریه و فرمانداری‌ها تاکید شد. مهلت ثبت‌نام و ارسال گزارشات برای جشنواره تا ۱۵ مهر ماه تمدید شده است.