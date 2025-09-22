به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سال جدید تحصیلی کمپین «یه بچه کمتر جا بمونه» توسط دیجیکالا مهر و مشارکت فیدیبو اجرایی و با اجرای کمپین خرید لوازم التحریر و کوله مدرسه، برای شش هزار دانشآموز ملزومات اولیه مدرسه رفتن فراهم شد.
از آنجا که از هر ۱۷ کودک، یک کودک در سال گذشته از کلاس درس جا مانده است، فیدیبو در راستای مسئولیت اجتماعی خود به این کمپین پیوست و ۵ درصد از فروش تمامی عناوین کتابهای خود را برای خرید کوله پشتی مدرسه و لوازمالتحریر اختصاص داد. این کمپین با تأمین هزینه ملزومات تحصیل ۶ هزار دانشآموز به پیشواز اول مهر میرود. بخشی از هزینه کمپین توسط خیران تأمین شده است.
شعار این کمپین «یه بچه کمتر جا بمونه، چون جا موندن از تحصیل جا موندن از آیندهست» است.
