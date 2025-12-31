«افسانه دونگ یی» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان شبکه تماشا، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد. در این نظرسنجی، سریال‌های «سرنوشت»، «افسانه دونگ یی»، «اوک نیو» و «نوش جان» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

پس از گذشت یک هفته و مشارکت گسترده علاقه‌مندان، در نهایت سریال «افسانه دونگ یی» با بیش از ۶۴ هزار درخواست و کسب ۳۶ درصد آرا، در صدر جدول قرار گرفت و به‌عنوان محبوب‌ترین انتخاب مخاطبان شبکه تماشا شناخته شد. در این رقابت نزدیک، سریال «سرنوشت» با اختلافی اندک و با ۳۴ درصد آرا و بیش از ۶۰ هزار درخواست در جایگاه دوم ایستاد. همچنین سریال «نوش جان» با ۲۰ درصد آرا و حدود ۳۴ هزار درخواست رتبه سوم را به خود اختصاص داد و سریال «اوک نیو» نیز با ۱۰ درصد آرا و ۱۷ هزار درخواست در جایگاه چهارم قرار گرفت.

سریال «افسانه دونگ یی» از ۱۳ دی جایگزین سریال «خانواده جدید» می‌شود و هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن در ساعت‌های ۲۴، ۷ و ۱۴ خواهد بود.