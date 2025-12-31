  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

«افسانه دونگ یی» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

مجموعه تلویزیونی «افسانه دونگ یی» با انتخاب شدن در نظرسنجی شبکه تماشا توسط مخاطبان روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان شبکه تماشا، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد. در این نظرسنجی، سریال‌های «سرنوشت»، «افسانه دونگ یی»، «اوک نیو» و «نوش جان» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

پس از گذشت یک هفته و مشارکت گسترده علاقه‌مندان، در نهایت سریال «افسانه دونگ یی» با بیش از ۶۴ هزار درخواست و کسب ۳۶ درصد آرا، در صدر جدول قرار گرفت و به‌عنوان محبوب‌ترین انتخاب مخاطبان شبکه تماشا شناخته شد. در این رقابت نزدیک، سریال «سرنوشت» با اختلافی اندک و با ۳۴ درصد آرا و بیش از ۶۰ هزار درخواست در جایگاه دوم ایستاد. همچنین سریال «نوش جان» با ۲۰ درصد آرا و حدود ۳۴ هزار درخواست رتبه سوم را به خود اختصاص داد و سریال «اوک نیو» نیز با ۱۰ درصد آرا و ۱۷ هزار درخواست در جایگاه چهارم قرار گرفت.

سریال «افسانه دونگ یی» از ۱۳ دی جایگزین سریال «خانواده جدید» می‌شود و هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن در ساعت‌های ۲۴، ۷ و ۱۴ خواهد بود.

کد خبر 6708829
آروین موذن زاده

    نظرات

    • مبینا نوروزی IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سریال دونگی
    • النا معصومی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 1
      پاسخ
      سلام و درود اگر هنوز فرصت هست سریال سرنوشت را انتخاب میکنم لطفا سرنوشت را پخش کنید متشکرم.
    • موسی الرضا IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      فيلم نوش جان
    • موسی الرضا IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      لطفن فیلم نوش جان بزارین
    • ،parma IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سرنوشت

