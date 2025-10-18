به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، سریال خانوادگی «آلا» از امروز شنبه ۲۶ مهر هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد و کارگردانی شکیل مظفری تولید شده و داستان زندگی زوج‌های جوانی را به تصویر می‌کشد که در مسیر فرزندآوری با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو هستند.

هر قسمت از این سریال روایتگر داستان گروهی از زوج‌ها است که به دلایل مختلف تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند اما در این مسیر با موانع و مشکلات گوناگونی مواجه می‌شوند که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سریال خانوادگی با ترکیبی از لحظات شیرین، چالش‌های واقعی و روایت‌های تأمل‌برانگیز، مخاطبان را در کنار خود نگه داشته و به موضوعی مهم در جامعه امروز یعنی فرزندپروری پرداخته است.

بازیگران چون داریوش فرهنگ، سام قریبیان، نیلوفر کوخانی، بهرام ابراهیمی، نفیسه روشن، ویدا جوان، بیتا سحرخیز، کاوه خداشناس، رویا جاویدنیا، حمیرا ریاضی، علی اوسیوند، سیاوش مفیدی، سید مهرداد ضیایی، رامین راستاد، ندا قاسمی، مریم سرمدی، مریم مؤمن، یحیی توسلی و ناهید قهرمانی در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «آلا» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ شب روی آنتن می‌رود.