۱۵ متهم متواری در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح‌های مقابله‌ای با سارقان با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و دستگیری متهمان متواری در قالب طرح امنیت محله محور در این شهرستان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری‌های سطح شهرستان با شناسایی محلات هدف و مخفیگاه‌های متهمان متواری و تحت تعقیب موفق شدند در چندین عملیات ۱۵ نفر از این متهمان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به کشف ۷ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در این طرح خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.