به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، رسانههای رژیم صهیونیستی روایت جدیدی از ترور سید حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله منتشر کردند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت جزئیات جدیدی از عملیات ترور سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را فاش کرد و مدعی شد که عوامل موساد دستگاههای پیشرفتهای در نزدیکی مقر زیر زمینی حزب الله کار گذاشته و در زمان بمباران مقر حزب الله در اطراف این مکان حضور داشتند.
یدیعوت ادعا کرد که عملیات انفجار پیجرها در مقایسه با عملیات فراهم کردن مقدمات ترور دبیرکل حزب الله که زیر بمباران و با به خطر انداختن جان اعضای موساد اجرا شد، عملیاتی آسان محسوب میشود.
این رسانه صهیونیستی مدعی شد: در سپتامبر گذشته در جریان حملات هوایی نیروی هوایی این رژیم به مراکز حزب الله در ضاحیه جنوب بیروت شماری از عوامل موساد به «حاره حریک» رخنه کرده و با خود دستگاههای بسیار دقیقی داشتند.
یدیعود آحارنوت ادعا کرد: در شرایطی که بمباران منطقه تحت نفوذ حزب الله در جنوب لبنان موسوم به حاره حریک ادامه داشت، عوامل موساد دستگاههای پیشرفتهای را نزدیک مخفیگاه زیرزمینی که دبیرکل حزب الله قرار بود در آنجا تشکیل جلسه بدهد کار گذاشتند. این عوامل میدانستند که مأموریت بسیار خطرناکی است که هر اشتباهی ممکن است به قیمت جان آنان تمام شود و توقیف تجهیزاتی که با خود داشتند، میتوانست آسیب شدیدی به امنیت اسرائیل وارد کند.
به ادعای این رسانه صهیونیستی، این عناصر در کوچههای باریک حرکت کرده و به دیوارها چسبیدند، به این امید که نیروی هوایی مسیری را که آنها برای رسیدن به ساختمان مسکونی چند طبقه طی کردهاند، بمباران نمیکند؛ ساختمانی که در زیر آن مخفیگاه اصلی و مخفی حزبالله قرار داشت.
این رسانه مدعی شد: طبق اطلاعات به دست آمده، قرار بود سیدحسن نصرالله با عباس نیلفروشان فرمانده نیروی قدس ایران در لبنان و علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله در این مکان زیرزمینی تشکیل جلسه دهد. فقط تعداد اندکی از نیروهای محافظ و مقامات ارشد حزب الله از وجود چنین پناهگاهی اطلاع داشتند.
این رسانه صهیونیستی ادعا کرد: آنها میدانستند احتمال بازگشت سالم آنها از این مأموریت ۵۰ درصد است چرا که حتی اگر بازداشت نشوند، ممکن بود مورد اصابت ترکش بمبهای اسرائیل قرار گیرند. چند ساعت قبل از حرکت، این عناصر خواستار توقف حملات هوایی شدید نیروی هوایی شدند که حومه جنوبی، به ویژه حاره حریک را لرزانده بود. اما به اطلاع آنها رسانده شد که حملات ادامه خواهد یافت و حتی در طول عملیات تشدید خواهد شد و عوامل مجبور به پنهان شدن خواهند شد و در مسیرشان به سمت مخفیگاه که معمولاً دسترسی به آن دشوار و به خوبی محافظت میشود، مانعی نخواهند داشت. مأموران موساد این موضوع را درک کردند و موافقت کردند که این مأموریت را آغاز کنند.
به ادعای این رسانه صهیونیستی، دستگاههایی که این عوامل با خود داشتند به تازگی تکمیل شده بود و موساد برای تضمین دقیق بودن حملات در عمقهای متغیر نه تنها در لبنان بلکه در ایران به آنها نیاز داشت. این دستگاهها با فراهم کردن امکان شناسایی زیرساختهایی که در عمق زمین احداث شده است، بمبهای هوشمند را با دقتی بالا به سمت این اهداف هدایت میکردند. سرانجام در ساعت ۱۸:۲۰ عصر روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ دهها جنگنده اسرائیلی ۸۳ بمب را که وزن هرکدام یک تن بود روی منطقهای که مقر در زیر آن قرار داشت فروریختند. در این عملیات هواپیماهای اف -۱۵ و اف -۱۶ مجهز به سامانه هدف یابی دقیق، شرکت داشتند و بمبهای ساخت آمریکا و مجهز به سیستم هدایت دقیق را روی هدف فرو ریختند.
