۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۱

درخواست رئیس جمهور لبنان از آمریکا

رئیس جمهور لبنان از وزیر خارجه آمریکا خواست برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جریان دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک از این کشور خواست رژیم صهیونیستی را به اجرای توافق سال ۲۰۲۴ مبنی بر توقف حملات علیه جنوب لبنان و عقب نشینی از مواضع اشغالی و همچنین آزاد کردن اسرای لبنانی متعهد کند.

وی همچنین تاکید کرد که طرف لبنانی قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده است و این قطعنامه باید از سوی تل آویو نیز اجرا شود.

عون از طرف آمریکایی خواست از ارتش لبنان با ارائه تجهیزات نظامی حمایت کند تا بتواند به وظایف خود در قبال این کشور عمل کند.

این در حالی است که آمریکا عامدانه مانع مجهز شدن ارتش لبنان به جدیدترین تسلیحات نظامی می‌شود. در این میان نیز بیروت به دنبال اجرای خواسته‌های آمریکا برای خلع سلاح حزب الله آن هم در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

