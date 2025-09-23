امضای تفاهمنامه تاریخی پارک علم و فناوری استان سمنان با پژوهشگاه نیرو

محسن نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تحول بزرگی در حوزه انرژی در استان سمنان رخ خواهد داد، تاکید کرد: در راستای توسعه همکاریهای علمی و فناورانه تفاهم نامهای بین پارک علم و فناوری استان سمنان و پژوهشگاه نیرو امضا شد.
وی افزود: این همکاری با هدف استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و فناورانه دو طرف در حوزه انرژی و فناوریهای نوین صورت میگیرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان اعلام کرد: بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در حوزه اجرای پروژههای مشترک پژوهشی در زمینه انرژیهای نو و توسعه فناوریهای مرتبط با صنعت برق و بهینهسازی مصرف انرژی همکاری خواهند داشت.
نظری افزود: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان تحت پوشش پارک برای حل چالشهای صنعت نیرو و برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی مشترک از دیگر بخشهای این تفاهم نامه همکاری است.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: انجام پروژههای بنیادی و توسعهای و بهرهگیری از توانمندیهای پارک علم و فناوری استان در زمره محورهای این همکاری است.
