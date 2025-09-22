۵۵ استاد دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲درصد برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۵ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ (بر اساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۵ و عملکرد در طول خدمت) قرار گرفتند.

طبق تازه‌ترین گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵ که بر اساس شاخص‌های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپس منتشر شده است؛ بر اساس عملکرد استنادی در طول خدمت، ۳۶ پژوهشگر و بر اساس عملکرد استنادی یک‌ساله در سال گذشته، ۴۳ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند.

اسامی پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ از دانشگاه شیراز (بر اساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۵ و عملکرد در طول خدمت) به این شرح است:

دکتر حمیدرضا پورقاسمی (استاد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست)، دکتر احمد شیخی (استاد فیزیک)، دکتر سیدحسین هندی (استاد فیزیک)، دکتر محمدرضا رحیم‌پور (استاد مهندسی شیمی)، دکتر احمد عریان (استاد پاتوبیولوژی)، دکتر مونا حسینی سروری (استاد شیمی)، دکتر بهرام همتی‌نژاد (استاد شیمی)، دکتر محمدحسین دهقانی (استاد فیزیک)، دکتر حبیب فیروزآبادی (استاد شیمی)، دکتر افسانه صفوی (استاد شیمی)، دکتر ناصر ایران‌پور (استاد شیمی)، دکتر مصطفی سعادت (استاد زیست‌شناسی)، دکتر تیمور قنبری (استاد مهندسی نانوالکترونیک)، دکتر هاشم شرقی (استاد شیمی)، دکتر سجاد عباسی (استادیار زمین‌شناسی)، دکتر بهنام کشاورزی (استاد زمین‌شناسی)، دکتر کمال جانقربان (استاد مهندسی مواد)، دکتر علیرضا سپاسخواه (استاد مهندسی آب)، دکتر سید مجتبی زبرجد (استاد مهندسی مواد)، دکتر محمد رستگار (دانشیار مهندسی قدرت و کنترل)، دکتر محمود یعقوبی (استاد مهندسی مکانیک حرارت و سیالات)، دکتر مجید هاشمی تنگستانی (استاد زمین‌شناسی)، دکتر عبدالکریم عباسپور (استاد شیمی)، دکتر سعید نظیفی (استاد علوم درمانگاهی)، دکتر محمد محمدی (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، دکتر داریوش مولا (استاد مهندسی شیمی)، دکتر نوید وفامند (پسادکتری مهندسی برق)، دکتر محمودرضا ماهری (استاد عمران)، دکتر فریدون اسماعیل‌زاده (استاد مهندسی شیمی)، دکتر عبدالناصر ذاکری (استاد فیزیک)، دکتر سیداحمد فاضل‌زاده (استاد مهندسی مکانیک جامدات)، دکتر حبیب دانش‌منش (استاد مهندسی مواد)، دکتر غلامرضا کریمی (استاد مهندسی شیمی)، دکتر حیدر صامت (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، دکتر اسمعیل قوانلو (دانشیار مهندسی مکانیک جامدات)، دکتر ابراهیم فرجاه (استاد مهندسی قدرت و کنترل)

دکتر محمدحسین رونقی (دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات)، دکتر مرضیه مکرم (دانشیار جغرافیا)، دکتر محمدتقی گلمکانی (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر هادی سالاری (دانشیار شیمی)، دکتر مهدی سادات‌شجاعی (دانشیار شیمی)، دکتر روح‌اله شهنازی (دانشیار اقتصاد)، دکتر سیدعلی موسوی (استادیار مهندسی انرژی)، دکتر محمد فارسی (دانشیار مهندسی شیمی)، دکتر داریوش خلیلی (دانشیار شیمی)، دکتر رضا کمالی (استاد مهندسی مکانیک حرارت و سیالات)، دکتر جواد تشخوریان (استاد شیمی)، دکتر احمدرضا موسوی زارع (دانشیار شیمی)، دکتر امین بیغم صادق (استاد جراحی دامپزشکی)، دکتر محمدجمال سحرخیز (استاد علوم باغبانی)، دکتر محمدرضا عبودی (دانشیار ریاضی)، دکتر سید شهرام شکرفروش (استاد بهداشت)، دکتر عزیزاله خداکرم تفتی (استاد پاتولوژی) و دکتر مریم انصاری لاری (استاد بهداشت).

گفتنی است؛ شاخص‌های استنادی شامل شاخص اچ، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی است که در دو سطح ارائه می‌شود: عملکرد استنادی در طول خدمت و عملکرد استنادی یک‌ساله در سال گذشته. معیارهای استنادی با احتساب و بدون احتساب خود استنادی تحلیل می‌شوند و پژوهشگرانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند در تحلیل‌ها وارد می‌شوند و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. رتبه جهانی پژوهشگر بر مبنای نمره ترکیبی (بدون خود استنادی) تعیین می‌شود.