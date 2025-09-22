حضور پررنگ ایران در نشست دانشمندان جوان بریکس در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) در برازیلیا، پایتخت برزیل، برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران در این رویداد سهروزه که هیئتهای علمی کشورهای عضو بریکس شامل چین، برزیل، مصر، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اتیوپی و ایران را با تمرکز بر سه محور اصلی دیپلماسی علمی، هوش مصنوعی و تغییر اقلیم گردهم آوردهبود، حضوری قدرتمند و اثرگذار داشت.
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری اسلامی ایران، که یکی از متولیان اصلی گسترش همکاریهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوریهای نوین بهشمار میرود، با مساعدت و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ۱۲ نفر از برترین دانشمندان و اساتید دانشگاهی زیر ۴۰ سال کشورمان را به این رویداد مهم جهانی اعزام کرد.
نمایندگان جوان علمی ایران با ارائه سخنرانیهای علمی و طرحهای پژوهشی در موضوعاتی ازقبیل مدلسازی جامع اثرات زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیاستهای COP در کشورهای بریکس، نوآوریهای فناورانه در حوزه آب و انرژیهای تجدیدپذیر، مطالعات بینرشتهای در حوزه تغییرات اقلیم و امنیت زیستی، دیپلماسی علمی در یک جهان در حال تغییر، هوش مصنوعی برای راهحلهای اجتماعی، بهبود زندگی شهروندان در کشورهای بریکس و پیشنهادات سیاستی برای ارتقای همکاریهای علمی میان کشورهای بریکس، نقش برجستهای در معرفی دستاوردهای کشورمان در این رویداد مهم داشتند.
نظر شما