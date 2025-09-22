به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه‌های دولت وفاق ملی است اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت‌های ارزنده‌ای در حوزه دریا پایه دارد، به همین خاطر بنا داریم در سال جاری، ضمن برگزاری رویداد نوآوری در پهنه خلیج‌فارس، فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فناورانه در جنوب کشور را با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، برگزار، تبیین و معرفی کنیم.

وی بر لزوم تأمین تسهیلات برای پشتیبانی از صنایع مختلف از جمله صنعت آبزی‌پروری در استان بوشهر تاکید کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: گردهمایی تخصصی با حضور کارآفرینان، نوآوران، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارهای موفق و استارتاپ های فعال (شرکت‌های نوآفرین) در حوزه اقتصاد دریا پایه، در سال جاری برگزار و راهکارهای لازم برای اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه زیست فناوری، تجارت صنایع دریایی، گردشگری دریایی و انرژی‌های تجدید پذیر در این گردهمایی، بررسی می‌شود.

زارع با اشاره به لزوم اتصال بندر بوشهر و سپس عسلویه به راه آهن سراسری تصریح کرد: پیگیری تأمین اعتبار برای فعال شدن پروژه در دستور کار قرار دارد و می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در یک دوره پنج ساله، تکمیل و بهره‌برداری از این خط ریلی وجود داشته باشد.

عبدالعلی زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، ضمن موافقت با درخواست‌های استاندار، دستورات لازم را به مدیران ذیربط صادر کرد.