۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

رویداد نوآوری در پهنه خلیج‌فارس برگزار می‌شود

بوشهر-استاندار بوشهر گفت: رویداد نوآوری در پهنه خلیج‌فارس با تمرکز بر اقتصاد دریامحور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه‌های دولت وفاق ملی است اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت‌های ارزنده‌ای در حوزه دریا پایه دارد، به همین خاطر بنا داریم در سال جاری، ضمن برگزاری رویداد نوآوری در پهنه خلیج‌فارس، فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فناورانه در جنوب کشور را با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، برگزار، تبیین و معرفی کنیم.
وی بر لزوم تأمین تسهیلات برای پشتیبانی از صنایع مختلف از جمله صنعت آبزی‌پروری در استان بوشهر تاکید کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: گردهمایی تخصصی با حضور کارآفرینان، نوآوران، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارهای موفق و استارتاپ های فعال (شرکت‌های نوآفرین) در حوزه اقتصاد دریا پایه، در سال جاری برگزار و راهکارهای لازم برای اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه زیست فناوری، تجارت صنایع دریایی، گردشگری دریایی و انرژی‌های تجدید پذیر در این گردهمایی، بررسی می‌شود.

زارع با اشاره به لزوم اتصال بندر بوشهر و سپس عسلویه به راه آهن سراسری تصریح کرد: پیگیری تأمین اعتبار برای فعال شدن پروژه در دستور کار قرار دارد و می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در یک دوره پنج ساله، تکمیل و بهره‌برداری از این خط ریلی وجود داشته باشد.

عبدالعلی زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، ضمن موافقت با درخواست‌های استاندار، دستورات لازم را به مدیران ذیربط صادر کرد.

