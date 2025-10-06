به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری جامع میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، صبح دوشنبه با حضور اکبر حسن‌بگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و سعید اشیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، به‌منظور توسعه همکاری‌های میان صنعت برق و دانشگاه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه در حوزه انرژی، در محل حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به امضا رسید.

در این مراسم، مدیران دو مجموعه با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه، امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری در صنعت برق کشور عنوان کردند.

گفتنی است، با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، زمینه برای ارتقای سطح همکاری‌های علمی و فنی میان صنعت برق و بخش دانشگاهی فراهم خواهد شد.