  1. استانها
  2. تهران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

همکاری صنعت برق و دانشگاه آزاد اسلامی تهران گسترش می‌یابد

همکاری صنعت برق و دانشگاه آزاد اسلامی تهران گسترش می‌یابد

تهران- به‌ منظور توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای پروژه‌های مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری جامع میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، صبح دوشنبه با حضور اکبر حسن‌بگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و سعید اشیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، به‌منظور توسعه همکاری‌های میان صنعت برق و دانشگاه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه در حوزه انرژی، در محل حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به امضا رسید.

در این مراسم، مدیران دو مجموعه با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه، امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری در صنعت برق کشور عنوان کردند.

گفتنی است، با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، زمینه برای ارتقای سطح همکاری‌های علمی و فنی میان صنعت برق و بخش دانشگاهی فراهم خواهد شد.

کد خبر 6612937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد FR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      عالیه همکاری دانشگاه و صنعت برق می‌تونه نوآوری‌های بزرگی بیاره و آینده انرژی کشور رو روشن‌تر کنه

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها