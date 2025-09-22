به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی «طرح ملی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسلامی» بهطور رسمی آغاز شد.
این طرح که بهعنوان نخستین برنامه جامع کشور برای ایجاد شبکه سراسری نیروگاههای خورشیدی در بستر دانشگاهی شناخته میشود، با هدف گسترش انرژیهای پاک و ایجاد مدلهای نوین تأمین مالی سبز، یکی از کلیدیترین پروژههای ملی در مسیر اقتصاد پایدار و تحول دیجیتال انرژی ایران محسوب میشود.
فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در این جلسه بر اهمیت پایلوت استان تهران بهعنوان موتور محرک طرح در سطح ملی تأکید کرد و آغاز اجرای این برنامه را «گامی استراتژیک برای پیوند دانشگاه، صنعت و اقتصاد سبز کشور» دانست. وی همچنین از همکاری بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی، ۷ میلیون فارغالتحصیل و دهها نهاد سرمایهگذاری برای تحقق این برنامه خبر داد.
اجرای موفق این فاز، مقدمهای است برای گسترش سراسری نیروگاههای خورشیدی و ایجاد بازار ثانویه گواهیهای سبز که به گفته مسئولان، میتواند ایران را به پیشگام منطقهای در حوزه انرژیهای پاک و مالیسازی سبز تبدیل کند.
