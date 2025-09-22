به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، فرودگاه بینالمللی کپنهاگ پس از مشاهده چند پهپاد غولپیکر در حریم هوایی خود، به طور موقت تعطیل شد.
این حادثه موجب اختلال گسترده در پروازهای هوایی شد.
رسانههای دانمارکی گزارش دادند که با مشاهده چند «پهپاد غولپیکر» در آسمان، فرودگاه کپنهاگ بهطور موقت تعطیل شد.
پلیس دانمارک اعلام کرد که دستکم ۱۵ پرواز مجبور به تغییر مسیر شده و تمامی پروازهای برنامهریزیشده در این فرودگاه لغو گردید.
تا این لحظه، رسانههای دانمارکی جزئیات بیشتری درباره این رخداد منتشر نکردهاند.
