عملیات نظامی ناتو برای تقویت مرزهای شرقی در لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد که این جنبش عملیات شاخ شرقی را برای تقویت مواضع خود در طول مرزهای شرقی سرزمینی خود آغاز می‌کند.

استولتنبرگ اعلام کرد که این عملیات صلابت و نرمش مواضع ناتو را افزایش داده و تاکید خواهد کرد که این نیروها برای دفاع در آمادگی کامل قرار دارند.

فرمانده ارشد نیروهای ناتو اعلام کرد که عملیات نگهبان شرقی عملیاتی نرم و سریع خواهد بود و بازدارندگی و استحکام دفاعی بیشتری را به این نیروها می‌دهد.

ینس استولتنبرگ اعلام کرد که این نیروها در کنار لهستان حضور خواهند داشت و اعلامیه‌های مربوط به استقرار نیروهای فرانسه و آلمان و دانمارک و انگلیس را نیز دنبال می‌کند.

دبیرکل ائتلاف ناتو اعلام کرد که ادعای روسیه مبنی بر اینکه ورود به حریم هوایی لهستان عمدی نبود، نیروهای این ائتلاف را از تقویت جبهه شرقی خود باز نمی‌دارد.

استولتنبرگ اعلام کرد که این نیروها با هر تهدیدی در منطقه شرقی خود برخورد مستقیم خواهند داشت و هیچ تردیدی در این زمینه به خود راه نخواهند داد.

در همین رابطه آلمان نیز اعلام کرد که برای تقویت مرزهای هوایی جبهه شرقی خود در لهستان، نیروی هوایی خودرا در این کشور مستقر خواهد کرد.

لهستان صبح چهارشنبه دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) از سرنگونی چندین پهپاد روسی که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد. ورشو اعلام کرد این اقدام متجاوزانه با حمایت متحدان ناتو دفع و بقایای ۱۶ پهپاد بدون سرنشین در نقاط مختلف این کشور پیدا شده است.

روسیه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. یک دیپلمات ارشد روس در لهستان اعلام کرده بود این پهپادها از سمت اوکراین وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه نیز بیان کرده بود که پهپادهای این کشور در حال انجام حمله‌ای گسترده به تأسیسات نظامی در غرب اوکراین بوده‌اند، اما هیچ هدفی در خاک لهستان در دستور حمله نبوده است.