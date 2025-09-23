به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر دانمارک اعلام کرد که نفوذ پهپادها به حریم هوایی فرودگاه کپنهاگ خطرناک‌ترین حمله به زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌رود.

پروازهای فرودگاه کپنهاگ که پس از دریافت گزارش‌هایی درباره رویت پهپاد بر فراز آسمان اطراف فرودگاه به تاخیر افتاده و لغو شده بود، امروز از سر گرفته شد.

پروازهای بزرگ‌ترین فرودگاه دانمارک عصر دیروز به دلیل آنچه رویت پهپاد اعلام شده بود، لغو شد. پلیس دانمارک اعلام کرده بود که دو یا سه پهپاد غول پیکر بر فراز آسمان رویت شد.

پلیس دانمارک اعلام کرد که به نظر می‌رسد پهپادها از طریق یک «اپراتور توانمند» از چندین جهت به پرواز درآمده و پس از ایجاد اختلال ناپدید شدند.