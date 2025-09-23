به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رسمی بازگشایی مدارس کشور سهشنبه اول مهرماه، با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر تهران برگزار شد.
در این مراسم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران آموزشوپرورش، مسئولان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از دانشآموزان حضور داشتند، زنگ میراثفرهنگی در آغازین ساعات سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.
برگزاری این آئین در یکی از مدارس تاریخی پایتخت، جلوهای از پیوند میان آموزش رسمی و پاسداشت هویت فرهنگی ملی بود.
دبیرستان انوشیروان دادگر که در سال ۱۳۱۵ تأسیس شده، همواره جایگاهی ویژه در تاریخ آموزش نوین کشور داشته و امروز نیز با حضور دانشآموزانی از اقلیتهای مذهبی، نمادی از همزیستی فرهنگی و اجتماعی ایران به شمار میآید.
این مراسم، ضمن آغاز رسمی سال تحصیلی، یادآور مسئولیت مشترک نهادهای آموزشی و فرهنگی در انتقال ارزشهای میراثی به نسلهای آینده و تأکید بر جایگاه راهبردی فرهنگ در توسعه پایدار کشور بود.
