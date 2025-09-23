  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

وزیر آموزش پرورش گفت: مصمم هستیم تا مسیر پیشرفت و تعالی آینده سازان این مرز و بوم را در همه ساحت‌های تربیتی، به بهترین وجه ممکن، فراهم آوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بر لزوم ارتقای کیفی نظام تعلیم و تربیت در دولت چهاردهم تاکید کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

باسمه تعالی

«مهر»؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو در حیات علمی و تربیتی فرزندان این مرز و بوم و «مدرسه»؛ خانه امیدها، آرزوها و شکل گیری اخلاق و هویت آدمی و «آغاز سال تحصیلی»، نقطه شروعی برای زنده کردن شور و اشتیاق و سرزندگی در دل جامعه است.

سال تحصیلی امسال را در حالی آغاز می‌کنیم که رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی آمریکای جنایتکار در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تعدادی از فرماندهان غیور، دانشمندان هسته‌ای، معلمان فرهیخته، دانش آموزان مظلوم و جمعی از هم وطنان عزیزمان را در اقصی نقاط میهن اسلامی مان به شهادت رسانده است، عزیزانی که یاد و خاطره آنان در کنار دیگر شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان (ره) همواره در دل‌های ما زنده، گرامی و الهام‌بخش نسل‌های آینده ساز ما در نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

سال تحصیلی جدید، سالی است که ارتقای نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه دولت چهاردهم و رئیس جمهور محترم و «عدالت» و «کیفیت آموزشی و تربیتی» در صدر کلان برنامه‌های دولت محترم قرار گرفته و تمام ظرفیت‌های کشور به کمک آموزش و پرورش آمده اند تا با ارتقای نظام تعلیم و تربیت، برای توسعه پایدار کشور، گام‌های مهم، اساسی و مؤثرتری برداریم.

جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، قدر این فرصت ارزشمند را دانسته و با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا با استفاده از این ظرفیت استثنایی و با کمک تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت، یعنی دانش آموزان، معلمان، مدیران و اولیای گرامی، زمینه اعتلا و ارتقای همه جانبه آموزش و پرورش کشور را در همه حوزه‌ها، فراهم آورد.

در همین راستا و با همّت تمامی معلمان، مدیران و مشارکت دیگر ارکان سهیم در نظام تعلیم و تربیت، با تأکید بر «اجرایی سازی نقشه راه سند تحول بنیادین»؛ «تحول در برنامه درسی»، «توسعه عدالت آموزشی و تربیتی»، «محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی» و «ارتقای کیفیت نظام یاددهی و یادگیری»، «صیانت از نسل‌های آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار داده و مصمم هستیم تا مسیر پیشرفت و تعالی آینده سازان این مرز و بوم را در همه ساحت‌های تربیتی، به بهترین وجه ممکن، فراهم آوریم.

در پایان ضمن تجلیل از مجاهدت‌ها، دلاوری‌ها و رشادت‌های نیروهای مسلح در «تأمین امنیت» و «تضمین اقتدار میهن اسلامی»، در سایه سار تدابیر هوشمندانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) از حمایت‌های بی بدیل رئیس جمهور محبوب کشورمان، جناب آقای دکتر پزشکیان، تشکر و قدردانی نموده و آغاز سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش‌آموزان عزیز، معلمان فرهیخته و اولیای گرامی، «تبریک و تهنیت» می‌گویم و اطمینان دارم با همراهی، همدلی، تلاش و «وفاق ملّی»، آینده‌ای روشن‌تر برای ایران سرافراز رقم خواهیم زد.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش

علی قدمی

