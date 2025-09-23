کاظمی: اقامه نماز از مهمترین وظایف مدیر در مدرسه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم اقامه نماز جماعت به مناسبت اول مهر با بیان اینکه علم آموزی و ایمان به خدا دو بال موفقیت انسان است؛ گفت: مادر وزارت آموزش و پرورش توجه به این دو را جز مأموریت خود قرار دادیم. مدیر مدرسه باید بداند که توجه به اقامه نماز جز مهم‌ترین وظایف ماست

وی افزود: هرچه ایمان دانش آموز بیشتر شود آرامشش بیشتر خواهد شد. انس با قرآن در کنار توجه به نماز باید مورد توجه ما باشد. نماز و قرآن تجلی ایمان است.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان گفت: در شرایط کنونی باید بسیار مراقب خود باشید. مسیر شغلی و تحصیلی شما در همین دوره رقم خواهد خورد. باید اتصال به خدا و قرآن را در خود پررنگ‌تر کنید.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نماز برکات زیادی برای انسان دارد گفت: در هیاهوی کارها و زندگی روزمره انسان انرژی خود را از دست می‌دهد. با نماز انرژی انسان چند برابر می‌شود. نظم زندگیش برقرار می‌شود. ضمن اینکه هرگاه استرس و اضطراب بیشتر می‌شود؛ نماز به انسان آرامش می‌دهد.