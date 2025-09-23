خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: همزمان با نخستین روز از مهرماه، مراسم نمادین نواخته شدن زنگ مهر در مدارس استان قم برگزار شد و سال تحصیلی جدید آغاز شروع شد.

مدارس قم با آمادگی کامل، پذیرای بیش از ۳۱۵ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف شدند، که این تعداد شامل ۱۷۵ هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی، ۷۵ هزار نفر در متوسطه اول، ۳۵ هزار نفر در متوسطه دوم و ۲۵ هزار نفر در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است.

در حال حاضر ۱۶ هزار و ۴۹۳ معلم در یک‌هزار و ۵۹۶ مدرسه قم به ارائه خدمات آموزشی مشغول هستند و در مجموع مدیریت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و اجرایی استان بر عهده بیش از ۱۷ هزار و ۱۲۵ فرهنگی است.

در استان قم طی سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته شمار دانش آموزان ۴۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

کمبود نیروی خدماتی از مشکلات مدارس قم است که امروز با کسری ۱ هزار و ۳۱۸ نیروی خدماتی روبه‌روست و تنها ۵۰۰ نفر در مدارس فعال‌اند و گفته شده از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ جذب جدیدی در این بخش صورت نگرفته است.

برای جبران کمبود معلمان در سال تحصیلی جدید از ظرفیت بازنشستگان فرهنگی استفاده شده و دوره‌های توانمندسازی پیش از شروع سال تحصیلی برای معلمان برگزار و حکم ۵۴۹ معلم جدید الاستخدام از طرف وزارتخانه آموزش و پرورش در استان قم ابلاغ شده است.

۹۰ پروژه آموزشی در قم در دست اجرا است

اقدامات گسترده‌ای در زمینه توسعه فضاهای آموزشی و بهسازی مدارس در استان قم صورت گرفته است و در حال حاضر ۹۰ پروژه آموزشی در دست اجرا است که ۷۰ مورد آن مربوط به ساخت مدارس جدید است و تا پایان سال جاری ۳۰ مدرسه تازه احداث شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

امسال ۵۰ کلاس درس به فضای آموزشی استان قم افزوده شده و به گفته مسئولان آموزش و پرورش تنها در ناحیه ۲ قم شاهد تراکم بالای دانش آموزان وجود دارد که با پیگیری‌های صورت گرفته ۱۱ نقطه در نظر گرفته شده تا با احداث و بهسازی مدارس این منطقه، مشکل مدارس چند شیفته در سال‌های آینده مرتفع شود.

عملیات بهسازی مدارس با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال شامل رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، رفع مشکلات ایمنی و تعمیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی انجام شده است.

همچنین، تجهیز ۲۱۶ کلاس درس جدید سبب کاهش تراکم دانش‌آموزی و ارتقای کیفیت فضای آموزشی در استان قم شده است.

تمامی کتاب‌های درسی برای تمامی رشته‌ها و مقاطع تأمین شده و بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به حساب بیش از ۱۶۰۰ مدرسه استان قم واریز شده است تا مدارس با تمامی امکانات سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مسئولان آموزش و پرورش استان قم بیان کردند که طرح‌های متنوع آموزشی و پرورشی برای دانش آموزان قمی در دستور کار قرار گرفته و تجهیز کلاس‌ها به ابزارهای هوشمند، اجرای برنامه‌های قرآنی و فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و المپیادی، از جمله اقدامات مهمی هستند که با هدف افزایش کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان اجرا می‌شوند.

جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در ۳۱ شهریور برگزار شد و جشن‌های سراسری آغاز سال تحصیلی برای تمامی دانش‌آموزان استان نیز در اول مهر برگزار شد و حدود ۲۲ هزار نوآموز وارد پایه اول ابتدایی شده‌اند و تمامی کتاب‌های درسی برای این مقاطع و رشته‌ها تأمین شده است.

همزمان با ایام آغاز سال تحصیلی، «کاروان مهر با نشاط» شامل تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان به مدارس استان اعزام شد.

این کاروان، با هدف ارتقای مهارت‌های ورزشی دانش‌آموزان، تحقق عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های تربیتی و ورزشی، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار استان قم، اقدامات گسترده‌ای را در مدارس اجرایی کرد.

تجهیزات ارسالی شامل ۸۵۰ بسته و ۱۵ هزار قلم کالای ورزشی بود و برای اولین بار دو پایگاه تغذیه سالم مطابق با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش در مدارس راه‌اندازی شد.

در سال تحصیلی پیش رو، ۵۴ فضای ورزشی جدید در استان با اعتبار ۱۳۵ میلیارد ریال افتتاح و بهره‌برداری خواهند شد.

۵۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی بین مدارس قم توزیع شد که شامل بیش از ۱۰۰ دستگاه دیتا پروژکتور همراه با تجهیزات جانبی در راستای هوشمندسازی مدارس و طرح شهید سراج است و همچنین، حدود سه هزار رویه و کفی میز و نیمکت جهت احیای تجهیزات مستعمل مدارس در قالب طرح شهید عجمیان توزیع شد که این اقدامات، ضمن ارتقای کیفیت آموزشی، شرایطی امن، خلاق و انگیزه‌بخش برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

آمادگی کامل مدارس قم برای آغاز سال تحصیلی جدید

محمدجواد محمدی سعید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده طی تابستان جاری، اظهار کرد: بهسازی فضاهای آموزشی، رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، رفع مشکلات ایمنی و تعمیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در بسیاری از مدارس قم انجام شد که مجموع هزینه آن بیش از ۳۲ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی در دستور کار قرار دارد، افزود: در سال تحصیلی جدید ۲۱۶ کلاس درس تازه‌ساز به بهره‌برداری خواهد رسید تا زمینه حضور تمامی دانش‌آموزان در مدارس استان بدون مشکل کمبود فضا فراهم شود و کیفیت آموزش نیز ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: برای تأمین هزینه‌های جاری و نیازهای اولیه مدارس، ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به حساب بیش از یک‌هزار و ۶۰۹ مدرسه واریز شده است تا مدیران مدارس بتوانند پیش از آغاز سال تحصیلی، امور ضروری را ساماندهی کنند.

محمدی سعید با اشاره به وضعیت تأمین نیروی انسانی، گفت: امسال ۱۶ هزار و ۴۹۳ معلم در کلاس‌های درس استان حاضر خواهند شد و بر همین اساس، هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

وی تصریح کرد: کمبودهای نیروی انسانی از طریق جذب نیروهای جدید و بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان فرهنگی جبران شده است و همچنین برای ارتقای سطح آموزشی، دوره‌های توانمندسازی ویژه معلمان پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن‌های آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: جشن بازگشایی ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه اول روز ۳۰ شهریور، جشن شکوفه‌ها برای نوآموزان پایه اول ابتدایی در ۳۱ شهریور و جشن عمومی بازگشایی مدارس در نخستین روز مهرماه در همه مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از آمار دانش‌آموزان جدیدالورود خبر داد و بیان کرد: حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی و ۲۵ هزار دانش‌آموز در پایه هفتم متوسطه اول به جمع دانش‌آموزان استان اضافه خواهند شد که مدارس قم آمادگی کامل برای پذیرش آنان را دارند.

محمدی سعید در پایان با اشاره به وضعیت کتب درسی خاطرنشان کرد: کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی به طور کامل در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است و تنها کتب رشته‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای در حال تکمیل و توزیع است تا هیچ دانش‌آموزی سال تحصیلی را بدون کتاب آغاز نکند.