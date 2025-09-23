  1. ورزش
صعود ٩٨ پله ای صفایی بعد از مدال تاریخی تنیس روی میز

در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز دختران پینگ‌پنگ‌باز ایران جهشی چشمگیر را تجربه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رتبه بندی هفته سی و نهم سال ۲۰۲۵ میلادی، شیما صفایی پس از کسب مدال تاریخی برنز در مسابقات فیدر ترکیه با صعودی ۹۸ پله ای به رتبه ۱۸۵ جهان رسید.

همچنین مهشید اشتری با صعودی ۸۹ پله‌ای جایگاه ۲۶۳ دنیا را به دست آورد و الینا رحیمی با ۱۱۶ پله‌ ارتقا در جایگاه ۲۷۶ دنیا ایستاد. در کنار این سه صعود بزرگ، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان نیز در رتبه ۲۳۲ جهان قرار گرفت.

در رتبه بندی بخش مردان، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی همچنان برترین نماینده ایران است که در رده ۸۰ جهان قرار دارد، پس از او، بنیامین فرجی در رتبه ۱۳۵، نوید شمس در جایگاه ۱۶۰ و نیما عالمیان در رتبه ۱۶۴ ایستاده‌اند.

وانگ چوکین از چین، لین شیدونگ از چین و هوگو کالدرانو از برزیل نفرات اول تا سوم برترین راکت به‌ دستان مرد رتبه بندی جهانی می باشند.

