روایتگران جنگ لبنان وارد بندرعباس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با استقبال رسمی مسئولان و اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان هرمزگان گروه روایتگری جنگ لبنان متشکل از فاطمه عوده، مریم غبریس، هدی الموسوی و سلوا سلوم‌، وارد شهر بندرعباس شدند.

این گروه روایتگر قرار است به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله برنامه‌هایی را در استان هرمزگان اجرا کنند.

نشست با طلاب خواهر، نشست با خادمین شهدا، حضور در مدرسه صدرا، حضور در آئین گرامیداشت شهدای مقاومت در بندرخمیر، میناب و سندرک، و حضور در اجتماع بزرگ بندرعباس از برنامه‌های این گروه برای بزرگداشت سیدالشهدای مقاومت است.