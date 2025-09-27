سلوا سلوم: مقاومت تا آزادی کامل لبنان و شکست دشمنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلوا سلوم، فعال جبهه مقاومت لبنان جمعه شب در اجتماع مردمی اصحاب نصر که بر روی عرشه ناو اقیانوس پیمای شهید عبدالله رودکی برگزار شد، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، از حمایت‌های بی‌دریغ مردم و نهادهای ایران در دوران بحران‌ها و جنگ‌ها تقدیر کرد و بر ادامه مقاومت و مبارزه تا نابودی دشمنان تاکید کرد.

سلوا سلوم با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران پس از انفجار بیروت و در دوران جنگ، از خدمات هلال احمر و وزارت بهداشت ایران قدردانی کرد و گفت: مهربانی و محبت شما را هرگز فراموش نمی‌کنیم.

وی یادآور شد: مجروحان لبنانی پس از درمان در ایران، بلافاصله به جبهه‌های مقاومت بازگشتند تا نشان دهند وفاداری به سید حسن نصرالله و مقاومت تزلزل‌ناپذیر است.

ارتباط عاطفی ایران و لبنان؛ دشمنان غربی در تلاش برای تخریب

سلوا سلوم بر اهمیت رابطه عاطفی و مستحکم میان دو ملت ایران و لبنان تاکید کرد و گفت: این ارتباط هرگز از بین نخواهد رفت، حتی اگر کشورهای غربی بخواهند آن را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه زبان فارسی را به دلیل ارتباط بیشتر با مردم ایران فرا گرفته است، افزود: آموزش زبان انگلیسی تنها برای درک نقشه‌های دشمنان است و لبنانی‌ها همواره آماده مقابله با هر تهدیدی هستند.

یاد و خاطره سید حسن نصرالله؛ چراغ راه مقاومت

سلوا سلوم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله را مصیبتی بزرگ دانست و گفت: عزاداری برای سید حسن نصرالله همچون عزاداری برای امام حسین (ع) است که موجب تقویت روحیه و انگیزه ما می‌شود.

وی یادآور شد: مقاومت لبنان از سال‌ها پیش با دشمنان مختلف مبارزه کرده و در این مسیر هیچگاه از شهادت و سختی‌ها نترسیده است.

مقاومت تا آزادی کامل لبنان و شکست دشمنان ادامه دارد

او با اشاره به مقاومت ۱۸ ساله لبنان در برابر اشغال اسرائیل و موفقیت‌های حزب‌الله گفت: ما فرزندان امام حسینیم و از مرگ نمی‌ترسیم و مقاومت تا آزادی کامل لبنان و شکست دشمنان ادامه دارد.

سلوا سلوم همچنین عشق و ارادت سید حسن نصرالله به رهبر معظم انقلاب ایران را ستود و تاکید کرد: این عشق و اتحاد، رمز پیروزی و استقامت است.

سلوا سلوم در پایان ضمن ارسال سلام ویژه به مردم ایران و رهبر انقلاب، بر امید به پیروزی نهایی در برابر استکبار جهانی تاکید کرد و گفت: زیر سایه مقام معظم رهبری، مقاومت به پیروزی بزرگ دست خواهد یافت.