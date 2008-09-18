اجرای 4600 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار سرتیپ دوم پاسدار خلیل رستگار ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: با همکاری رده های مختلف نواحی، حوزه ها و پایگاههای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر استان هرمزگاه در طول هفته دفاع مقدس بیش از چهار هزار و 600 برنامه متنوع و متعدد به اجرا در می آید.

وی گفت: شرکت در رژه نیروهای مسلح، افتتاح کانون جوانان بندرعباس، اجرای محافل انس با قرآن، یادواره شهدای مناطق مختلف استان، نمایشگاه فرهنگی و هنری مقاومت، اجرای پدافند غیرعامل هرمزگان، سخنرانی و خاطره گویی در مدارس و محافل با حضور جوانان و نوجوانان، غبارروبی گلزار مطهر شهدا، تجلیل از سربازان نمونه و شرکت منسجم در مراسم سیاسی و عبادی نماز جمعه از ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان خواهد بود.

سردار رستگار شمار پایگاههای مقاومت استان هرمزگان را بیش از 800 پایگاه عنوان کرد و گفت: برنامه های ویژه نظامی و فرهنگی متنوع و متعدد در طول سال موجب ارتقا توان رزمی و عقیدتی بسیجیان پایگاهها شده و این نیروها در شرایط مطلوبی از آمادگی برای دفاع همه جانبه تحت رهبریهای هوشمندانه مقام معظم رهبری قرار دارند.