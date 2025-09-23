روایتی از پیوند دختران هرمزگان با مقاومت لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عوده، روایتگر جنگ لبنان سه شنبه شب در نشست دختران مقاومت درباره پویش «پیوند دختران نخل و زیتون» اظهار کرد: هدف این پویش ایجاد ارتباطی فرهنگی و انسانی میان دختران استان هرمزگان و دختران حوزه مقاومت شامل لبنان، فلسطین و یمن بوده است. در این پویش، دختران هرمزگانی با تهیه صنایع دستی کوچک و قابل انتقال، مانند دستبند و گوشواره، سعی کردند همدلی خود را به زنان مقاومت منتقل کنند.

واکنش حوزه مقاومت به حادثه اسکله بندرعباس

وی افزود: همزمان با پویش، حادثه‌ای در اسکله بندرعباس رخ داد که موجب تأخیر در ارسال کمک‌ها شد. اما ارتباط دو طرفه و همدلی میان مقاومت و مردم هرمزگان همچنان برقرار ماند؛ به طوری که نمایندگان لبنان و فلسطین به خانواده‌های آسیب‌دیده در این حادثه سر زدند و حمایت خود را اعلام کردند.

عوده در ادامه خاطره‌ای از سفرش به لبنان تعریف کرد: ما وسایل را جمع‌آوری و به دختران لبنانی تحویل دادیم، اما همزمان جنگ آغاز شد.

او با بیان اینکه در خیابان‌های لبنان خلوت بود، گفت: دلیل آن توجه مردم به اخبار ایران و نگرانی‌شان از وضعیت بود.

فعال جبهه مقاومت با توصیف شادی مردم لبنان پس از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل، افزود: موشک‌های ما به قلب اسرائیل خورد و مردم لبنان در خیابان‌ها جشن گرفتند.

فاطمه عوده با اشاره به اهمیت رهبری در حوزه مقاومت گفت: تمام امید ملت لبنان و مقاومت به دستان حضرت آقاست. مردم نگران سلامتی ایشان هستند و ما روزانه برای سلامت‌شان صدقه می‌دهیم.

او افزود: با ظهور حضرت مهدی (عج)، پرچم مقاومت به دست صاحب‌الزمان خواهد رسید و آرزو کرد که این روز نزدیک باشد.