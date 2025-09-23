  1. اقتصاد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

بررسی ۹محور سیاستی در کارگروه تحقق شعار سال ۱۴۰۴

در سومین جلسه کارگروه ملی پیگیری تحقق شعار سال، گزارش دفتر سیاستگذاری وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی چون تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جلسه کارگروه ملی پیگیری تحقق شعار سال، گزارش دفتر سیاستگذاری وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی چون تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارها ارائه و راهکارهای اجرایی آن بررسی شد.

در ابتدای این نشست گزارشی از سوی سرپرست دفتر سیاستگذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی در ۹ محور به حضار ارائه شد.

برنامه تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در سال، افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعات فعالیت بازار پول و کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده سازی فرایند پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه از محورهایی بود که در این گزارش ارائه شد.

همچنین شناسایی ابزارها، ماشین آلات و سایر موارد قابل توثیق و تسهیل تأمین مالی، امکان ثبت درخواست سرمایه گذاری بی نام در استان‌ها در سامانه ملی مجوزها و اطلاع رسانی و ابطال مقررات جدید و رویه‌های اداری مخل کسب و کار از طریق مراجع ذیصلاح سه محور دیگر از گزارشی بود که در سومین جلسه کارگروه ملی پیگیری تحقق شعار سال مطرح و راهکارهای مختلف اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای تصویب نامه مزبور در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه و احصاء، تدوین و تصویب برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف زیر ساختی، تولیدی و خدماتی و همچنین اصلاح ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مراکز خدمات سرمایه گذاری استان‌ها و ارتقا نظام تشویق سرمایه گذاری نیز آخرین محورهایی بود که درسومین جلسه کارگروه پیگیری شعار سال ۱۴۰۴ از سوی دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیل‌های اقتصادی ارائه شد.

طیبه بیات

