همکاری مشترک بانک تجارت و وزارت کار برای حمایت از صنعت پوشاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در گفتوگویی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، به جزییات تدوین و اجرای یک طرح ملی با هدف تسهیل تأمین مواداولیه و کاهش هزینههای تولید برای کارگاههای خرد، مشاغل خانگی و تعاونیهای کوچک فعال در این حوزه پرداخت.
وی گفت: در یک سال گذشته، تمرکز ما در وزارت تعاون بر صنعت پوشاک، مشاغل خرد و خانگی بوده است. در همین راستا، تفاهمنامهای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم شده تا شرایط لازم برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان فراهم شود.
میدری تأکید کرد: این طرح، از ابتدای مهرماه اجرایی میشود و بر اساس آن، تولیدکنندگان میتوانند بهصورت مستقیم از کارخانههای نخ و پارچه خرید کنند و واسطهها از زنجیره تأمین حذف خواهند شد. صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز بهعنوان ضامن این تسهیلات عمل میکند.
وی با بیان اینکه تمام فرآیند دریافت اعتبار بهصورت الکترونیکی طراحی شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، افزود: برای شناسایی دقیق تولیدکنندگان مشمول این طرح پرسشنامهای ملی تهیه و در درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده که در سراسر کشور در حال تکمیل است. این پرسشنامه هم اکنون در درگاه اینترنتی مذکور در دسترس است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح در گام اول تولیدکنندگان جوراب را شامل میشود و علاوه بر تسهیل خرید مواد اولیه، در مراحل بعد به فروش محصولات در فروشگاهها نیز کمک خواهد کرد و امکان عرضه مستقیم تولیدات را برای فروشندگان کوچک فراهم میکند.این طرح در گام بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک را هم در بر خواهد گرفت
