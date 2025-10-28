به گزارش خبرنگار مهر علی لقمانی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها از اجرای طرح ملی حمایتی طاها خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال کسبوکارهای خرد و کارگاههای محلی به بازارهای بزرگ و شبکههای تأمین و فروش طراحی شده است تا هم تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند و هم اشتغال پایدار در شهرستانها شکل بگیرد.
وی افزود: در بسیاری از شهرها و روستاهای استان تولیدکنندگان کوچک با چالشهایی مانند کمبود سرمایه در گردش و محدودیت دسترسی به بازار روبهرو هستند لذا طرح طاها برای رفع همین موانع طراحی شده و با ابزار نوین تأمین مالی، تولیدکنندگان میتوانند مواد اولیه را به صورت اعتباری دریافت کرده و محصولات خود را با فروش مطمئن عرضه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه از همه فعالان حوزه پوشاک، به ویژه کارگاههای کوچک، تعاونیها و تولیدکنندگان محلی دعوت کرد تا با تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک در شناسایی دقیق ظرفیتها و نیازهای تولیدکنندگان سراسر کشور مشارکت کنند.
لقمانی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه، باید به این آدرس https://www.mcls.gov.ir/fa/clothingsupply مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان تصریح کرد: با استقبال و مشارکت فعال در تکمیل پرسشنامه، زمینه برای توانمندسازی تولیدکنندگان پوشاک و به دنبال آن توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در کشور و استان فراهم خواهد شد.
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