برگزاری کارگاه تخصصی «از حجره تا رسانه» ویژه طلاب برادر

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی با هدف ارتقای مهارت‌های تبلیغی طلاب در فضای مجازی، کارگاه تخصصی آموزشی «از حجره تا رسانه؛ روایت مقاومت در حوزه تبلیغ» را برگزار می‌کند.

این کارگاه ویژه طلاب برادر بوده و در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهر ۱۴۰۴ در مرکز تخصصی هنر و رسانه قم برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان در این دوره از مزایای متعددی بهره‌مند می‌شوند که از جمله آن‌ها اعطای گواهی شرکت در کارگاه، اولویت پذیرش در سطح سه حوزه و امکان تطبیق با عنوان درسی متناظر در سطح سه است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۲۵۳۳۱۳۵۶۹۸ اقدام کنند.