به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جعفری گفت: سند مذکور مربوط به زمینی به مساحت یک‌هزار متر مربع است که با نمایندگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف صیانت از اراضی تاریخی اطراف مجموعه تخت‌جمشید به ثبت رسیده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با پیگیری‌های مستمر حقوقی و همکاری نهادهای مرتبط، ۷۷ فقره سند مالکیت برای اراضی واقع در حریم درجه یک تخت‌جمشید به نام دولت ثبت شده و این روند همچنان ادامه دارد.

جعفری گفت: ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی اطراف مجموعه و تثبیت مالکیت دولت بر آن‌ها، گامی مهم در راستای حفاظت پایدار از این میراث جهانی و مقابله با هرگونه تعرض یا ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده حریم محسوب می‌شود.

فرآیند اخذ اسناد مالکیتی با پیگیری بخش حقوقی پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره امور اراضی کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی مجموعه و ثبت دقیق مالکیت‌های دولتی خواهد داشت.