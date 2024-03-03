به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کیانی گفت: در راستای تثبیت و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و میراث فرهنگی استان فارس و با همت ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های مرودشت و فیروزآباد اسناد مالکیت کاداستری مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و کاخ اردشیر بابکان صادر شد.

وی تصریح کرد: محدوده مجموعه میراث جهانی تخت جمشید پس از زمین مرجع شدن توسط شرکت طرف قرارداد و جانمایی و تطبیق آن با پلاک‌های مجاور توسط همکاران اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت و پیگیری‌های این اداره در نهایت منجر به صدور سند مالکیت این اثر جهانی شد.

کیانی اظهار کرد: همچنین پس از دریافت تقاضا و ارائه نقشه میراث جهانی کاخ اردشیر بابکان، بررسی و تنظیم صورتجلسه کارشناسی توسط کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فیروزآباد منجر به صدور سند مالکیت کاداستری این اثر تاریخی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اهداف تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تثبیت مالکیت‌ها و قرار گرفتن فارس در مثلث طلایی گردشگری کشور افزود: در همین راستا تسریع در صدور اسناد مالکیت اماکن مذهبی و تاریخی استان را در دستور کار داریم.