داود انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تالاب‌های «کوه گل دنا» با وسعت ۱۰ هزار متر مربع، «برم الوان بهمئی» به مساحت ۱۹۹ هزار و ۳۰۲ متر مربع، «شرم‌رنگ» در شهرستان مارگون با ۲۴۸ هزار و ۷۰۴ متر مربع، و «مورزرد زیلایی» با ۱۸۷ هزار و ۷۳۸ متر مربع، اکنون دارای اسناد رسمی مالکیت هستند.

وی با بیان اینکه این اقدام بخشی از برنامه‌های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، تصریح کرد: برنامه با تکیه بر نقشه‌برداری دقیق و ثبت الکترونیکی طراحی شده و هدف آن تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی طبیعی، مقابله با تصرفات غیرمجاز و صیانت از زیست‌بوم‌های زاگرسی است.

مدیرکل ثبت اسناد و امکلاک کهگیلویه و بویراحمد به اهمیت این تالاب‌ها در حفظ گونه‌های زیستی، تأمین منابع آبی و جذب گردشگران اشاره کرد و گفت: سنددار شدن این مناطق گامی مؤثر در مسیر حفاظت پایدار و توسعه گردشگری در استانی است که با داشتن بیش از ۱۶۰ چشمه و ۱۶ قنات، به «سرزمین چهارفصل» شهرت یافته است.

انصاری از برنامه‌های آینده سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت سایر اراضی طبیعی استان خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار و گردشگری مسئولانه در منطقه باشد.