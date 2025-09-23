پیوند راهبردی ایران و چین در هوش مصنوعی و دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز ملی چین که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفرای کشورهای خارجی از جمله سفیر ونزوئلا، لهستان، روسیه، آمریکای لاتین، قطر، عربستان، نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، ژاپن، ویتنام، عمان، فعالان اقتصادی ایران در چین، سفرای سابق ایران در چین و وابستگان نظامی کشورهای مقیم ایران برگزار شد، سخنرانی کرد.

متن سخنرانی به شرح زیر است:

مهمانان گرامی، خانم‌ها و آقایان

از حضور در این برنامه صمیمانه خرسندیم. امروز گرد هم آمده‌ایم تا ۷۶ امین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را گرامی بداریم. امروز یادآور اراده استوار ملتی است که با پشتوانه چند هزار ساله تمدنی در سال ۱۹۴۹ با عزمی راسخ مسیر استقلال و پیشرفت را آغاز کردند. از دستاوردهای علمی، فناورانه و اقتصادی تا نقش آفرینی در صلح و ثبات جهانی، چین نشان داده است که می‌توان ریشه‌های تاریخی با آینده‌ای درخشان پیوند داد. راه طی شده توسط ملت چین با تکیه بر فرهنگ و تاریخ کهن خود گواهی بر پیشرفتی است که در گرو عقلانیت و عملگرایی به دست آمده است و بازتاب مسیری است که چین با برنامه‌ریزی به آن دست یافته است.

بسیار خرسندم که به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای چین در توسعه پایدار، هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی را ارج بگذارم.

ابتکارات طرح شده از سوی شیء جینگ پینگ از جمله ابتکار کمربند راه علاوه بر آنکه مسیرهای دوستی میان ملت‌ها را می‌گشاید غزم استوار چین برای شکل دهی به نظمی در جهان را نشان می‌دهد که الهام بخش ملت‌های مستقل برای ساختن آینده‌ای بهتر برای بشریت است.

حضار ارجمند

روابط ایران و چین ریشه در تاریخ کهن جاده ابریشم و پیوندهای عمیق فرهنگی دارد. این دوستی دیرینه و با اصالت امروز در قالب همکاری‌های راهبردی و منافع متقابل شکوفا شده است و در گذر دوران به بالندگی برای عبور از موانع رسیده است.

با اراده رهبران دو کشور فصل جدیدی از تعاملات عمیق در قالب مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور شکل گرفته و اراده ایران معطوف به رقم زدن جهش‌های بزرگ در روابط و به یادگار گذاشتن الگویی ماندگار از دوستی و همکاری همه جانبه است.

اخیراً در دیدار مهم رؤسای جمهور دو کشور بار دیگر تعهد مشترک دو کشور به گسترش همکاری همه جانبه به منصه ظهور رسید. در این گفتگوهای سازنده رؤسای جمهور بر اجرای جامع برنامه ۲۵ ساله تاکید کردند. این دیدار و توافق سران دو کشور که گواهی بر عزم راسخ دو ملت برای ساختن جهانی عادلانه تر بود نقشه راهی روشن برای آینده روشن ترسیم کرده است. در این مسیر ایران و چین در کنار یکدیگر گام‌های مشترک خواهند برداشت.

حضار محترم خانم‌ها و آقایان

در دنیای امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها زیر بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بلکه عامل تعیین کننده در شکل دهی و آینده نظم جهانی است. همکاری ایران و چین در این عرصه یک انتخاب تاکتیکی کوتاه مدت نیست بلکه یک پیوند راهبردی است که می‌تواند مسیر تحول دو کشور و حتی منطقه را رقم بزند.

ایران با ظرفیت عظیم نیروی انسانی و علمی و فناورانه خود و چین با جایگاه پیشرو در اقتصاد دیجیتال قادرند یک زیست بوم مشترک برای آینده دیجیتال جهان بنا کنند. این زیست بوم می‌تواند بر سه محور اصلی استوار باشد: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک، تبادل و الگوبرداری از دستاوردهای چین و تجربیات چین در هوش مصنوعی به ایران امکان می‌دهد ضمن ارتقای توان ملی نقشی فعال در شکل دهی به استانداردها و سیاست‌های جهانی این حوزه ایفا نمایند. توسعه شبکه‌های پایدار و امن در آینده پژوهی و همکاری در امنیت سایبری و اتصال به ابتکار کمربند راه دیجیتال می‌تواند تضمین کننده اقتصاد فناورانه و تاب اوری زیرساختی دو کشور باشد و پیوندهای اکو سیستم‌های دو کشور و تبادل سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین خواهد بود.

ایران و چین با اتکا به این طرفیت‌ها می‌توانند نه تنها روابط دوجانبه خود را تحکیم نمایند بلکه الگوی الهام بخش برای کشورهای مختلفی در جهان باشند. الگویی که بر پایه استقلال دیجیتال، عدالت فناورانه و حکمرانی شفاف شکل گرفته و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعدی را فراهم آورد.

در افق همکاری‌های ۲۵ ساله بخش ای سی تی باید به عنوان ستون اصلی این شراکت جامع راهبردی تبدیل شود چرا که همانگونه که انرژی و حمل و نقل در قرن گذشته شریان توسعه بودند در قرن حاضر این جایگاه هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال تعلق دارد.

در سفری که در اردیبهشت ماه به چین داشتم در دیدار با وزیر فناوری اطلاعات و صنعت چین همکاری در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را مورد بررسی قرار دادیم.

بر خود لازم میدانم بر میزبانی شایسته دولت محترم خلق چین بر ریاست دوره‌ای شانگهای و برگزاری اجلاس مختلف بویژه اجلاس اخیر سران در شهر تیانجین قدردانی نمایم. رویکرد همسوی دو کشور در مسائل جهانی و منطقه‌ای، فرصت همکاری گسترده در نهادهای چندجانبه همچون شانگهای، بریکس و سازمان ملل را فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از ابتکار حکمرانی جهانی مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور چین اعلام می‌دارد و آن را گامی بلند در مسیر تحقق نظم عادلانه و برابر در جهان می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران مصمم به تقویت روابط همه جانبه با همسایه تمدنی خود جمهوری خلق چین است تا با هم افزایی به صلح و پیشرفت به منطقه و جهان کمک نماید.

ایران و چین در سال ۲۰۲۶ پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک را گرامی خواهند داشت. امیدوارم تقارن دو رویداد مهم در آینده نزدیک پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۲۰۲۶ و دهمین سالروز ارتقای روابط به مشارکت جامع راهبردی به گام‌های استوارتر در مسیر اجرای برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله منجر شود.

معتقدم ارتباطات دیرپای دو ملت در آزمون زمانه سربلند بیرون آمده و به روابط عمیق و پایدار مبدل شده است.