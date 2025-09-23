وزیر ارتباطات زنگ اول مهر را در دبیرستان علامه حلی به صدا در آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز صبح زنگ اول مهر را در دبیرستان علامه حلی به صدا در آورد و در این مراسم با حضور در جمعی از دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان، ضمن تبریک مهرماه و هفته دفاع مقدس، بر نقش امید، تفاوت‌ها و فناوری در آینده آموزشی کشور تأکید کرد و خطاب به دانش‌آموزان گفت: امروز یک روز عادی نیست. آغاز یک مسیر تازه است. شما آینده‌سازان این سرزمینید و هر روز صبح که با کوله‌پشتی به مدرسه می‌آیید، نخستین چیزی که باید در آن بگذارید، امید است. حتی اگر روزی نمره‌تان خوب نبود، به این معنا نیست که مسیر به پایان رسیده؛ اتفاقاً این، بخشی از معنای زندگی است.

وی با اشاره به تفاوت‌های فردی میان دانش‌آموزان افزود: قرار نیست همه پزشک یا مهندس شوند. قرار نیست همه مثل هم فکر کنند. احترام به تفاوت‌ها، جوهره زیستن در جامعه‌ای متکثر و پویاست. هر کدام از شما ظرفیت منحصر به‌فردی دارید و نباید تلاش کنید شبیه دیگری باشید.

وزیر ارتباطات با ذکر خاطره‌ای از دیدار با رتبه‌های برتر کنکور در سال گذشته گفت: در آن دیدار متوجه شدم که دانش‌آموزان امروز، فقط اهل درس نیستند، بلکه پرسشگر، مطالبه‌گر و چندبعدی‌اند؛ درست مثل شما. این برای ما یک مسئولیت مضاعف ایجاد می‌کند تا پاسخ‌گو باشیم و عقب نمانیم.

هاشمی در ادامه به نقش فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در تحولات آموزشی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی به ما یاد داده است که به تفاوت‌ها احترام بگذاریم. همان‌طور که درمان در دوران کرونا برای هر فرد متفاوت بود، آموزش هم باید متناسب با نیازها و سلیقه‌های مختلف باشد. مفهوم آموزش اختصاصی یا Personalized Learning دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که آینده آموزش را شکل می‌دهد.

وی با بیان اینکه سرعت یادگیری ماشین‌ها قابل قیاس با انسان نیست، تأکید کرد: «اگر امروز می‌خواهیم شما را برای جهان آینده آماده کنیم، باید هم خودمان دائم یاد بگیریم و هم ابزار یادگیری را تغییر دهیم. به همین دلیل، آموزش ترکیبی در دستور کار ما و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وزیر ارتباطات همچنین به دغدغه‌های دانش‌آموزان در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های فناوری پاسخ داد و گفت: بهبود کیفیت اینترنت یکی از اولویت‌های جدی من است. به‌صورت هفتگی جلساتی با اپراتورها داریم. فرزندان خود من هم دانش‌آموز هستند و دغدغه‌هایی شبیه شما دارند. از بازی‌های آنلاین مثل کالاف دیوتی گرفته تا دسترسی به منابع آموزشی؛ همه این‌ها اهمیت کیفیت ارتباطات را دوچندان کرده است.

هاشمی با اشاره به پیشرفت‌های ملی در حوزه فناوری افزود: اکنون در حال توسعه شبکه نسل پنجم (5G) و تحقیقات نسل ششم تلفن همراه هستیم. مراکز تحقیق و توسعه در حال شکل‌گیری با کشورهای صاحب فناوری هستند. همچنین آمادگی داریم از شما برای بازدید از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کنیم.

در بخش پایانی این دیدار، وزیر ارتباطات از آغاز قریب‌الوقوع نهضت ملی تولید محتوا خبر داد و گفت: برای اولین بار، وزارت ارتباطات وارد حوزه حمایت از تولید محتوا شده و سازوکار تسویه روزانه با تولیدکنندگان محتوا بر اساس ارزش‌ها و نیازهای بومی کشور نهایی شده است. امیدواریم تا پایان سال شاهد شکل‌گیری جدی این نهضت باشیم.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه محتوای آموزشی و دیجیتال، گفت: فرصت‌های بزرگی در فضای دیجیتال در انتظار شماست. نباید فقط مصرف‌کننده محتوا باشید. وقت آن رسیده که تولیدکننده و خالق باشید.»

در پایان، وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در دنیای دیجیتال خاطرنشان کرد: در فضای امنیت سایبری، مثل بازی شطرنج، همیشه باید منتظر حرکت بعدی حریف بود. این حوزه نیازمند نخبگان، تحلیل‌گران دقیق و ذهن‌های خلاق است. از شما دعوت می‌کنم در این مسیر ما را همراهی کنید.