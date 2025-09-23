  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ راه اندازی شد

اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ راه اندازی شد

آمبولانس آموزشی دوستدار کودک برای نخستین بار در کشور و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برای نخستین بار در سطح کشور، آمبولانس آموزشی دوست‌دار کودک در استان تهران به بهره‌برداری رسید.

این آمبولانس با هدف ارتقای فرهنگ همنوع‌دوستی، یاری به دیگران و تقویت روحیه کمک‌رسانی در میان دانش‌آموزان طراحی شده و تلاش دارد با شیوه‌ای نوین، کودکان و نوجوانان را با اهمیت امدادرسانی و نقش حیاتی اورژانس در نجات جان انسان‌ها آشنا کند.

راه‌اندازی این آمبولانس آموزشی، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل آینده‌ای آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند در حوزه کمک‌های اولیه و امداد خواهد بود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس، شبیه‌سازی شرایط اورژانسی و آموزش چهره‌به‌چهره از جمله برنامه‌های این آمبولانس ویژه است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان تهرانی قرار می‌گیرد.

همچنین با آغاز سال جدید، نیروهای اورژانس در ۲۱۲ نقطه شهر در ساعات حضور دانش‌آموزان در مدارس، مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به آنان هستند.
.

کد خبر 6599438
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها