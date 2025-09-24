  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

ثبت رکورد پروازی اورژانس هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی استان تهران در ماه گذشته موفق شد با انجام بیش از ٣۵ ساعت پرواز عملیاتی، رکورددار پروازهای امدادی کشور شود.

این پروازها با هدف انتقال بیماران بدحال، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، و پشتیبانی از مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان تهران و سایر استان‌های همجوار صورت گرفته است.

دست‌یابی به این رکورد، حاصل همکاری منسجم کارشناسان اورژانس و تیم‌های پشتیبانی بوده و نشان‌دهنده آمادگی و توان عملیاتی بالای اورژانس هوایی استان تهران در ارائه خدمات سریع و به‌موقع به هموطنان است.

شایان ذکر است اورژانس هوایی استان تهران با بهره‌مندی از ناوگان بالگردی مجهز و تیم‌های تخصصی آموزش‌دیده، نقش مهمی در کاهش زمان طلایی امدادرسانی و نجات جان بیماران و مصدومان ایفا می‌کند.

کد خبر 6600639
محدثه رمضانعلی

