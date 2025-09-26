محمدامین طرقی نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «پست اکستینکشنیسم» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده شکل‌گیری این اثر بیان کرد: این فیلم یک تجربه متفاوت در فیلمسازی است که به روزی پس از نابودی انسان‌ها می‌پردازد؛ جهانی که در آن شهر خالی از سکنه شده و همه چیز متروک به نظر می‌رسد.

وی درباره انتخاب این موضوع، عنوان کرد: همیشه این دغدغه را داشتم که چه اتفاقی می‌افتد اگر انسان‌ها دیگر حضور نداشته باشند. به همین دلیل سعی کردم در این فیلم، روزی را به تصویر بکشم که پس از نبود آدم‌ها جریان پیدا می‌کند. طبیعتاً نشان دادن چنین فضایی در سینمای کوتاه کار ساده‌ای نیست، چون باید شهری خالی را تجسم کرد که این امر نیاز به امکانات و هزینه‌های بسیار بالایی دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم به سراغ هوش مصنوعی بروم و از قابلیت‌های آن برای ساخت تصاویر استفاده کنم.

طرقی در ادامه در مورد شیوه ساخت و تولید این فیلم مطرح کرد: تمام پلان‌های فیلم با کمک هوش مصنوعی ساخته شده‌اند. هر چیزی را که در ذهنم بود تبدیل به تصویر کردم. مثلاً در یکی از صحنه‌ها کلاغی روی تاب پارک می‌نشیند؛ این ایده از سناریوی من آمده اما تصویر را با کمک هوش مصنوعی تولید کردم. در نهایت، صداگذاری، موسیقی، تدوین و تمامی مراحل پس از تولید را خودم انجام دادم. بنابراین فیلم از یک‌سو زاییده تخیل و نگارش من است و از سوی دیگر نتیجه بهره‌گیری از تکنولوژی جدید در تصویرسازی.

این کارگردان با اشاره ریسک چنین تجربه‌ای توضیح داد: می‌دانم که فضای فیلم شاید برای برخی مخاطبان غریب و دور از زندگی روزمره باشد اما همین ناآشنا بودن برایم جذاب است. تلاش کردم با این روایت به مخاطب نشان دهم که زندگی چقدر ناپایدار است و ممکن است در لحظه‌ای از بین برود. بنابراین هدف فیلم بیشتر یک تلنگر است تا مخاطب درباره فانی بودن دنیا بیندیشد. حتی اگر تصاویر وهم‌آلود و هولناک به نظر برسند، قرار است این حس به شکل آگاهانه منتقل شود.

وی درباره سوابق کاری خود، عنوان کرد: قبل از این فیلم، 2 اثر دیگر ساخته‌ام؛ یکی داستانی و دیگری تجربی. در مجموع هر سه فیلم را به شکل کاملاً مستقل تولید کرده‌ام. همیشه با عوامل محدود و امکانات کم کار کرده‌ام. حتی یک بار با گوشی تلفن همراه فیلم ساختم. در این فیلم جدید هم عملاً پشت کامپیوتر نشستم و تصاویر را با هوش مصنوعی ساختم. برای من فیلمسازی همیشه با خلاقیت معنا دارد، نه صرفاً تجهیزات و بودجه‌های بزرگ.

طرقـی در پایان تأکید کرد: واقعیت این است که هزینه تولید فیلم امروز بسیار بالاست اما این نباید مانع فیلمسازی شود. اگر کسی واقعاً ایده و انگیزه داشته باشد، می‌تواند با کمترین امکانات هم فیلم بسازد. استفاده از خلاقیت و تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی راهی است برای عبور از محدودیت‌ها. من همچنان معتقدم سینما در نهایت بیش از هر چیز به تخیل و نگاه شخصی فیلمساز وابسته است.

فیلم کوتاه تجربی «پست اکستینکشنیسم» به نویسندگی و کارگردانی محمدامین طرقی در در بخش تجربی چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

عوامل این فیلم متشکل از تهیه کننده: مرتضی سوری، موسیقی و صداگذاری: بهنیا یوسفی و اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم زاده است.