احسان عابدنیا کارگردان فیلم کوتاه «پیام‌بر» که در بخش مسابقه چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آنچه من را وادار به ساخت «پیام‌بر» کرد نسبتی بود که با ایده اصلی برقرار کردم. زمانی که نقشه آن رزمنده ۱۳ ساله را برای جبهه رفتن شنیدم کل وجودم درگیرش شد؛ طوری که نمی‌توانستم از فکرش خارج شوم.

وی در ادامه تاکید کرد: من قصد کمدی ساختن نداشتم اما دنبال ایجاد موقعیت‌های کمدی بودم. باور پذیر بودن این موقعیت‌ها برایم مهمترین چالش در ساخت این فیلم بود.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که اگر تماشاگر فقط یک نکته از فیلم شما را به یاد بیاورد، آن نکته باید چه باشد، گفت: همه ما تا زمانی که با واقعیت‌ها مواجه نشدیم در مورد همه چیز ساده فکر می‌کنیم؛ این موضوع باعث می‌شود به دیوار واقعیت برخورد کنیم و آسیب ببینیم.

وی درباره بازیگران توضیح داد: بازیگران ما از قبل با تمرین کردن، با یکدیگر و فضای کلی «پیام‌بر» آشنا شدند. همچنین بومی بودن آنها دلیل اصلی انتخابشان برای ایفای این نقش بود.

عابدنیا درباره انتخاب عنوان «پیام‌بر» گفت: به این دلیل این نام را انتخاب کردیم که پیام‌بر بودن فقط به عالِم بودن و دانشمند بودن نیست، نیاز به مواجهه و نیاز به درک درست از واقعیت‌ها دارد.

این فیلمساز درباره استفاده از موسیقی عنوان کرد: از ابتدا فقط قصد داشتم در سکانس آخر از موسیقی استفاده کنم؛ مضاف بر اینکه استفاده از آهنگ پایان فیلم هم برایم خیلی اهمیت داشت. فکر می‌کنم در سکانس آخر استفاده از موسیقی به بار احساسی فیلم خیلی کمک کرد. البته باید عنوان کنم که استفاده از لحظه‌های سکوت نیز به عمیق‌تر شدن فیلم کمک بسیاری کرده است.

عابدنیا در پایان در پاسخ به این پرسش که مخاطبان نسل جدید که ممکن است با مفاهیم سنتی شهادت کمتر ارتباط برقرار کند، چگونه با پیام فیلم همراه می‌شوند، گفت: من در جشنواره فیلم کوتاه تهران با مخاطبان مختلفی ارتباط داشتم؛ به نظرم پرهیز از گل‌درشت‌گویی و تاکید بر باورپذیری که در فیلم با بازی‌های خوب محقق شده به ارتباط‌گیری مخاطب به‌ویژه نسل جدید کمک قابل توجهی کرده است.

در خلاصه فیلم کوتاه «پیام‌بر» آمده است: یک روحانی همراه با کارمند بنیاد شهید مأمور می‌شوند تا خبری را به خانواده شهید برسانند، ماموریتی ساده که به چالشی جدی بدل می‌شود...

عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: جواد مدنی، ایمان نظیفی، رحیم ملکی، علی چایچی، مدیر فیلمبرداری: رامین راستجو، مدیر صدابرداری: بهروز عابدینی، چهره‌پرداز: مسعود طرقبی، تدوین: احسان عابدنیا، اصلاح رنگ و نور: یحیی محمدعلی، موسیقی: غزل راکی، عکاس: جواد اسماعیلی، صداگذار: مجید آقایی.

فیلم کوتاه «پیام‌بر» به تهیه‌کنندگی علی طادی و نویسندگی و کارگردانی احسان عابدنیا یکی از آثار راه یافته به چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران بوده است.