اتمام تعمیرات اضطراری خط لوله چهارم سراسری انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، کرم گودرزی با بیان اینکه تعمیرات اضطراری خط لوله چهارم سراسری با رعایت کامل اصول ایمنی در هفته پایانی شهریور ۱۴۰۴ به پایان رسید، اظهار کرد: این عملیات شامل نصب ۲۵ عدد اسلیو نوع B و انجام تعمیرات در پنج نقطه از محدوده مرکز بهره‌برداری خطوط لوله جهرم بود که با رعایت تمامی استانداردهای فنی و پروتکل‌های ایمنی به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام براساس نتایج پیگرانی هوشمند و شناسایی نقاط نیازمند تعمیرات انجام شد و با برنامه‌ریزی دقیق، در حداقل زمان و با هدر رفت ناچیز گاز ازسوی چهار گروه عملیاتی به اجرا درآمد، افزود: عملیاتی که نقش مهمی در افزایش اطمینان از پایداری انتقال گاز و آمادگی شبکه برای ورود به فصل سرد سال ایفا می‌کند.

سرپرست منطقه ۵ عملیات شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به ویژگی‌های بارز این پروژه گفت: برنامه‌ریزی منسجم و ساماندهی مطلوب گروه‌های عملیاتی با هدف ارتقای کیفیت کار و کاهش زمان اجرا از نقاط برجسته این عملیات به شمار می‌رود.