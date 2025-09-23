به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه‌ها با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز اجرا می‌شود و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان خواهد داشت.

فرماندار تربت حیدریه افزود: پروژه ۱۲ کلاسه مرحوم پروان به صورت ۱۰۰ درصد خیرساز در حاشیه بولوار شهید برونسی شهرک ولی‌عصر (عج) و پروژه ۱۲ کلاسه مسکن و شهرسازی در مسکن مهر، به طور کامل توسط اداره کل مسکن و شهرسازی احداث می‌شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۲ پروژه دیگر نیز امروز با مشارکت ۵۰ درصدی خیرین آغاز شد.

شجاعی همچنین بیان کرد: پروژه ۶ کلاسه در کوی صدف با مشارکت خیرین (عطار)، پروژه برادران شرکت در پشت باغ ملی، پروژه ۶ کلاسه کوی شهید چمران توسط شرکت GMK و پروژه ۶ کلاسه نمایندگی سایپا در دهستان نیز بخش دیگری از این پروژه‌ها است.

فرماندار تربت حیدریه خاطرنشان کرد: پروژه سه کلاسه افخمی در ده‌پایین، پروژه ۱۲ کلاسه خیابان گلچین توسط کارخانه خوراک دام (محمدزاده) و پروژه ۹ کلاسه خیابان طالقانی (ملوکی) نیز بخشی دیگر از این طرح‌ها محسوب می‌شوند که امروز عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی آغاز عملیات اجرایی ۱۴ فضای آموزشی جدید در این شهرستان را نمادی از پیشتازی منطقه در توسعه زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد.

شجاعی با تأکید بر محوریت نظام تعلیم و تربیت در تمامی عرصه‌های توسعه، اظهار کرد: هر توسعه و پیشرفتی در گرو نظام تعلیم و تربیت است و بدون توسعه این نظام نمی‌توان توقع توسعه سیاسی و امنیت را داشت. زمانی که به دانش‌آموزان به عنوان سرمایه اجتماعی توجه شود، برنامه‌ریزی سنجیده‌ای انجام خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه بر ضرورت اصلاح سرانه فضای آموزشی تأکید و از همه مدیران شهرستان خواست برای خدمت به نظام تعلیم و تربیت بسیج شوند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: «سرفصل راهبردهای اخیر رهبر انقلاب، وحدت و انسجام ملی است و باید دید خروجی و تصمیمات ما چگونه به این راهبردها ختم می‌شود.