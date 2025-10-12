به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای شهرستان تربت حیدریه در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: طی هفتماهه نخست سال جاری، بیش از ۲,۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکهای شهرستان به متقاضیان پرداخت شده است.
فرماندار تربت حیدریه با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: از مجموع ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (۱۴.۸ همت) منابع شهرستان، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی و خدماتی تخصیص یافته است.
وی بیان کرد: رشد متوازن منابع و پرداخت تسهیلات در شهرستان نشان از پویایی نظام بانکی و نقشآفرینی مؤثر آن در رونق اقتصادی منطقه دارد.
شجاعی عنوان کرد: واحدهای صنعتی، کارگاههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی که از امکانات و منابع مالی و انسانی شهرستان استفاده میکنند، بر اساس قانون برنامه موظف هستند منابع و حسابهای بانکی خود را در همین منطقه متمرکز نمایند، چرا که با انجام این کار سیستم مالی و بانکی میتواند با افزایش منابع خود ارائه خدمات و تسهیلات بیشتری به مردم داشته باشد.
