۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

رشد ۸۱ درصدی منابع بانکی تربت‌حیدریه اعلام شد

تربت حیدریه- فرماندار تربت حیدریه از رشد ۸۱ درصدی منابع بانکی تربت‌حیدریه خبرداد و گفت: نسبت منابع به مصارف ۸ درصد بالاتر از میانگین استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های شهرستان تربت حیدریه در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲,۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های شهرستان به متقاضیان پرداخت شده است.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: از مجموع ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (۱۴.۸ همت) منابع شهرستان، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و خدماتی تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: رشد متوازن منابع و پرداخت تسهیلات در شهرستان نشان از پویایی نظام بانکی و نقش‌آفرینی مؤثر آن در رونق اقتصادی منطقه دارد.

شجاعی عنوان کرد: واحدهای صنعتی، کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که از امکانات و منابع مالی و انسانی شهرستان استفاده می‌کنند، بر اساس قانون برنامه موظف هستند منابع و حساب‌های بانکی خود را در همین منطقه متمرکز نمایند، چرا که با انجام این کار سیستم مالی و بانکی می‌تواند با افزایش منابع خود ارائه خدمات و تسهیلات بیشتری به مردم داشته باشد.

