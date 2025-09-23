به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه فاخر شهر گوکتپه مهابادبا اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی، افزود: آموزش و پرورش در اولویت سیاستهای دولت قرار دارد. توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در قالب نهضت مدرسهسازی دنبال میشود تا این سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی، به بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و رشد سرمایه انسانی منتج شود.
وی با بیان اینکه با تقویت بنیه علمی کشور، ترس دشمنان نیز فزونی مییابد و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد، ادامه داد: با اجرای طرح نهضت مدرسهسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، کمبود فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی کشور ظرف یک تا ۲ سال آینده برطرف خواهد شد.
محمودزاده گفت: شهدای اقتدار و درود بر روح بلند آنان، اظهار کرد: طراحی آینده جامعه از دل کلاسهای درس آغاز میشود و سرمایه انسانی امروز، سازنده فردای کشور است. معلمان مسئولیت دارند نسل آینده را برای خودسازی، جامعهسازی و تحقق توسعه ملی آماده کنند.
وی افزود: علم، ستون اقتدار ملی و دانش موتور محرک توسعه است. دشمن از رشد علمی ایران واهمه دارد و ما وظیفه داریم با ارتقای کیفیت آموزش، این اقتدار را روزبهروز افزایش دهیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: قدرت در ارتقای علمی کشور است و آموزش و پرورش نقش معمار و مهندس آینده کشور را دارد و نیروی انسانی آینده را تربیت میکند.
محمودزاده افزود: کیفیتبخشی به مطالب درسی و ارتقای سطح علمی دانشآموزان، از برنامههای مهم وزارت آموزش و پرورش است که همزمان با توسعه فضا و تجهیزات آموزشی دنبال میشود.
مراسم دبستان ۹ کلاسه فاخر با همت بنیاد برکت در زمینی به مساحت ۷۹۰ مترمربع توسط معاون وزیر آموزش و پرورش در شهر گوکتپه مهاباد به بهرهبرداری رسید.
برای این دبستان ۹ کلاسه در مجموع ۲۳۷ میلیارد ریال هزینه شده و بیش از ۵۰۰ دانش آموز در ۲ شیفت را پوشش میدهد.
