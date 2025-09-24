به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کمیته بین المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که موج جدیدی از کشتیها روز شنبه از سمت ایتالیا به سوی این باریکه حرکت میکنند تا محاصره ۱۸ ساله را بشکنند.
این کمیته تاکید کرد که تاریخ حرکت کشتیهای مذکور از سمت بندر سن جیووانی لی کوتی ایتالیا روز شنبه ۲۷ سپتامبر تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد کشتیهای شرکت کننده در این موج جدید مشخص نشده است. در حال حاضر ۵۰ کشتی در قالب ناوگان جهانی صمود به سمت سواحل غزه در حرکت هستند.
شب گذشته نیز سازمان دهندگان این ناوگان از حملات صورت گرفته علیه کشتیهای وابسته به صمود خبر دادند.
این نخستین باری است که چنین تعدادی از کشتیها از سراسر جهان تلاش میکنند خود را به غزه برسانند.
نظر شما