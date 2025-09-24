تل‌آویو از پیشروی ناوگان صمود به وحشت افتاده است

یکی از سازمان دهندگان ناوگان صمود به وحشت رژیم صهیونیستی نسبت به پیشروی این ناوگان به سمت نوار غزه اشاره کرد.