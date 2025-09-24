به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کرد که دست کم ۱۱ حمله علیه کشتیهای این ناوگان طی شب گذشته صورت گرفت.
وی اضافه کرد: حملات پی در پی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این رژیم از پیشروی ناوگان صمود به سمت غزه وحشت دارد. این حملات باعث نمیشود از حرکت در مسیر شکستن محاصره نوار غزه باز بمانیم.
پیشتر نیز عمر فارس فعال سیاسی حاضر در کشتی وابسته به ناوگان صمود در گفتگو با المیادین تاکید کرد: ما در یک مأموریت صلح آمیز برای شکستن محاصره نوار غزه حضور داریم.
وی افزود: خسارات باقی مانده از حملات صورت گرفته علیه کشتیهای ناوگان صمود با بمبهای صوتی ناچیز است.
فارس تصریح کرد: برخی از بمبهایی که بر روی تعدادی از کشتیها پرتاب شد حاوی مواد شیمیایی بوده و بوی بسیار بدی داشتند.
لازم به ذکر است که شب گذشته شبکه الجزیره گزارش داد که ۱۲ حمله پهپادی، ۹ قایق ناوگان صمود را هدف قرار داد. این شبکه از پرواز گسترده شماری از پهپادها بر فراز قایقهای ناوگان مذکور خبر داد.
