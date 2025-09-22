شرکت ۱۱۰ فعال اجتماعی و فرهنگی همدان در دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چاروسایی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه دوره تربیت مدرسان طرح جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان کشور در همدان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ جوانی جمعیت، اظهار داشت: نخستین دوره «تربیت مدرس جوانی جمعیت» با حضور ۱۱۰ نفر از رابطین بهداشت، معلمین مناطق روستایی، مربیان ورزشی، فعالان فضای مجازی و خبرنگاران استان همدان از ۳۰ شهریور در هتل باباطاهر آغاز شد.

وی افزود: این دوره گامی مهم در توانمندسازی نیروهای فعال حوزه فرهنگ و اجتماع است تا بتوانند به‌عنوان مربیان و مروجان جوانی جمعیت، پیام حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری را در سطح شهرها و روستاهای استان منتقل کنند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: در نخستین روز این دوره، دکتر محمدتقی شفیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی (ره) و مدرس دانشگاه در حوزه جمعیت، با ارائه مباحث تخصصی شامل ضرورت توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه کاهش نرخ تولد، و نقش سبک زندگی سالم در افزایش نرخ باروری، فضای آموزشی پرانرژی و کاربردی را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی استان، به همت معاونت فرهنگی و امور جوانان و با همکاری مؤسسه سفیران فرهنگ الوند برگزار شده و ادامه این دوره‌ها می‌تواند هسته‌های فعال و مؤثر جوانی جمعیت را در سراسر استان شکل دهد.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از توان رابطین بهداشت، معلمین روستایی و مربیان ورزشی در انتقال پیام فرهنگ جمعیت به لایه‌های مختلف جامعه، نقشی کلیدی در تحقق اهداف کلان حوزه جوانی جمعیت دارد و باید با برنامه‌ریزی منظم و آموزش‌های بروز ادامه یابد.