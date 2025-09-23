حجت‌الاسلام علی زاهد دوست در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری، لازم است روند واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول در شهرستان سرعت بگیرد.

وی افزود: با توجه به استقبال خانواده‌ها از این طرح، دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر زمینه اجرای دقیق و سریع آن را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام زاهد دوست گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی مجلس و دولت، مقرر شدن واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و همچنین اعطای تسهیلات از طرف بانک‌ها، متأسفانه در شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی خانواده‌های ۴ فرزندی همچنان منتظر واگذاری زمین هستند و پس از مدت‌ها نام نویسی و انتظار هنوز زمینی به آنها واگذار نشده است.

امام جمعه دشتی ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از خانواده و موضوع جوانی جمعیت، عنوان کرد: دولت نیز این امر را از اولویت‌های خود می‌داند؛ امیدواریم مسئولان امر همت کنند و در اسرع وقت نسبت به واگذاری زمین به این خانواده‌ها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام زاهد دوست ضمن اشاره به تسریع واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت به جامعه هدف گفت: تریبون نماز جمعه، تریبون مطالبه‌گری مشکلات و گرفتاری‌های مردم است و هیچ مکانی نمی‌تواند همانند تریبون نماز جمعه، مطالبات واقعی مردم را مطرح، پیگیری و محقق کند.

خطیب جمعه خورموج بوشهر ضمن اشاره به پیگیری خواست و مطالبه مردم، تصریح کرد: در این راستا خواست و مطالبه مردم از طریق تریبون نماز جمعه مطرح و پیگیری شده است.

وی بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای تشویق جوانان برای ازدواج و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری است و برای این مهم حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است. امیدواریم با اجرا این قانون، شاهد افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در جامعه باشیم و بتوانیم به بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها کمک کنیم.