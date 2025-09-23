مهلت ثبت نام جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه پوربهی اظهار کرد: سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار «ایران عزیز من جوان بمان» در تاریخ ۲۴ آبان ماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: مهلت ثبت نام که پیش از این، تا پایان شهریور اعلام شده بود، تا دهم مهرماه سال جاری تمدید شد.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری رویداد جایزه ملی جمعیت، تشویق، انگیزه بخشی و تقدیر از فعالان و کنشگران حوزه جمعیت است.
پوربهی بیان کرد: فعالان جمعیتی در هفت بخش خانواده و رسانه، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد، نخبگان، شرکتها و مؤسسات خصوصی برگزار میشود که علاوه بر این هفت بخش اصلی ۴ بخش آن به فیلمهای کوتاه، عکس، بورس ایده و گروههای محلی اختصاص دارد.
وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند.
