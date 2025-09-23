  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

مهلت ثبت نام جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت تمدید شد

مهلت ثبت نام جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت تمدید شد

بوشهر- مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر از تمدید مهلت ثبت نام جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه پوربهی اظهار کرد: سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار «ایران عزیز من جوان بمان» در تاریخ ۲۴ آبان ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مهلت ثبت نام که پیش از این، تا پایان شهریور اعلام شده بود، تا دهم مهرماه سال جاری تمدید شد.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری رویداد جایزه ملی جمعیت، تشویق، انگیزه بخشی و تقدیر از فعالان و کنشگران حوزه جمعیت است.

پوربهی بیان کرد: فعالان جمعیتی در هفت بخش خانواده و رسانه، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد، نخبگان، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برگزار می‌شود که علاوه بر این هفت بخش اصلی ۴ بخش آن به فیلم‌های کوتاه، عکس، بورس ایده و گروه‌های محلی اختصاص دارد.

وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند.

کد خبر 6599686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها