به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، فصل دوم مجله تصویری «رهپیش» با عنوان روایت پایداری از روز سهشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به صورت زنده روی آنتن شبکه استانی قزوین رفت.
این برنامه که به بررسی هنری و پژوهشی موضوعات مرتبط با مقاومت، ایثار و دفاع مقدس اختصاص دارد، تولید مشترکی از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین و صدا و سیمای مرکز قزوین است.
در قسمت نخست این فصل، که در فضایی زنده و گفتگو محور برگزار شد، میزبان مسعود آتشگر نویسنده و پژوهشگر شناختهشده قزوینی در حوزه تاریخ شفاهی و ادبیات دفاع مقدس بود. آتشگر با اشاره به تجربههای پژوهشی و آثار خود، به بیان بخشهایی از تاریخ شفاهی و روایتهای ماندگار رزمندگان و خانوادههای آنان پرداخت و اهمیت انتقال این فرهنگ به نسلهای امروز را یادآور شد.
اجرای این برنامه را همچون گذشته امیر کمالی الموتی و مهدی مددخانی به عهده داشتند.
برنامه «رهپیش – روایت پایداری» تلاش دارد از زاویه هنر، به روایتهای شفاهی، مستند پایداری بپردازد؛ روایتهایی که نهتنها به بازخوانی تاریخ میپردازند بلکه ارزشهای والای مقاومت، ایثار و همبستگی مردم ایران را برای مخاطب امروز زنده میکنند.
پخش زنده این برنامه در روزهای فرد ساعت ۱۹ از شبکه قزوین انجام میشود و هر قسمت به یکی از جنبههای تاریخی، فرهنگی یا هنری پایداری میپردازد.
نظر شما